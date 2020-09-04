У Києві руфер влаштував стриптиз на даху висотки: екстремала зняли на відео

У Києві хлопець прогулювався по перилах на даху багатоповерхівки (колаж РБК-Україна)

Киянин влаштував небезпечне "шоу" на даху багатоповерхівки біля мосту Патона

У Києві чоловік виліз на дах багатоповерхівки і влаштував дуже небезпечне "шоу" - став ходити по перилах, при цьому знімаючи з себе одяг.

Інцидент зняли на відео очевидці. Несподіваний "стриптиз" руфера стався в районі Березняки недалеко від моста Патона на лівому березі столиці, передає видання Vgorode.ua на сторінці в Facebook.

Зазначається, що нескромний сміливець балансував на слизьких перилах, при цьому ризик зірватися вниз був досить високий.

"Коли йому набридло ходити по перилах, він почав роздягатися", - йдеться в публікації.

Така поведінка чоловіка на даху висотки налякала користувачів мережі - на кадрах видно, як неадекват на одній нозі ледве міг встояти та хитався з боку в бік.

На Березняках заметили неадеквата, разгуливающего на крыше высотки. Парень балансировал на скользких перилах, рискуя сорваться вниз. Кода ему надоело ходить по перилам, он начал раздеваться. Очевидцы засняли все на видео. Опубліковано Vgorode.ua Пʼятниця, 4 вересня 2020 р.

Відео: У Києві чоловік влаштував "стриптиз" на даху висотки

Раніше повідомлялося, що в Києві Кличко погрожував скинути з мосту руфера Мустанга, який підкоряв чергову висоту і знімав це на відео.

Також ми писали про те, що нещодавно в Дніпрі діти займалися небезпечною розвагою прямо на дорозі на проїжджій частині.