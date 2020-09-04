ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Києві руфер влаштував стриптиз на даху висотки: екстремала зняли на відео

Київ, П'ятниця 04 вересня 2020 22:32
У Києві руфер влаштував стриптиз на даху висотки: екстремала зняли на відео
У Києві хлопець прогулювався по перилах на даху багатоповерхівки (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Киянин влаштував небезпечне "шоу" на даху багатоповерхівки біля мосту Патона

У Києві чоловік виліз на дах багатоповерхівки і влаштував дуже небезпечне "шоу" - став ходити по перилах, при цьому знімаючи з себе одяг.

Інцидент зняли на відео очевидці. Несподіваний "стриптиз" руфера стався в районі Березняки недалеко від моста Патона на лівому березі столиці, передає видання Vgorode.ua на сторінці в Facebook.

Зазначається, що нескромний сміливець балансував на слизьких перилах, при цьому ризик зірватися вниз був досить високий.

"Коли йому набридло ходити по перилах, він почав роздягатися", - йдеться в публікації.

Така поведінка чоловіка на даху висотки налякала користувачів мережі - на кадрах видно, як неадекват на одній нозі ледве міг встояти та хитався з боку в бік.

На Березняках заметили неадеквата, разгуливающего на крыше высотки. Парень балансировал на скользких перилах, рискуя сорваться вниз. Кода ему надоело ходить по перилам, он начал раздеваться. Очевидцы засняли все на видео.

Опубліковано Vgorode.ua Пʼятниця, 4 вересня 2020 р.

Відео: У Києві чоловік влаштував "стриптиз" на даху висотки

Раніше повідомлялося, що в Києві Кличко погрожував скинути з мосту руфера Мустанга, який підкоряв чергову висоту і знімав це на відео.

Також ми писали про те, що нещодавно в Дніпрі діти займалися небезпечною розвагою прямо на дорозі на проїжджій частині.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя Київруфердом
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся