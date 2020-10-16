В Киеве ребенок умер на процедуре в больнице: оказалось, что врач ждал 10 часов

В Киеве врач пойдет под суд по обвинению в халатности, которая привела к смерти двухлетнего Максима. В феврале этого года малыш проглотил деталь от пластиковой игрушки и попал в Детскую клиническую больницу №1 на улице Богатырская.

В пресс-службе Киевской прокуратуры рассказали, что мальчика можно было спасти, но врач лишь спустя 10 часов после госпитализации начал проводить гастроскопию, пытаясь достать инородное тело из пищевода.

"Врач-хирург, который находился на дежурстве, в нарушение требований приказа относительно маршрутов госпитализации, согласно которому дети до трех лет с подозрением на инородное тело желудочно-кишечного тракта, госпитализируются в НДСБ "Охматдет", госпитализировал мальчика в общую хирургию для наблюдения и обследования ребенка, назначив консультацию педиатра", - говорится в заключении прокуратуры.

Во время процедуры у ребенка наступила острая сердечная недостаточность, в результате которой он умер. Максим скончался на руках у папы.

В Киеве ребенок умер в больнице во время процедуры (видео: ТСН)

"Согласно заключению эксперта, между наступлением смерти мальчика и имеющимися дефектами в оказании ему медицинской помощи существует прямая причинно-следственная связь в виде бездействия врача, а именно - непроведение определенных исследований при поступлении ребенка в медицинское учреждение и на протяжении его дальнейшего пребывания в отделении", - сказано в сообщении.

Если в суде вина врача будет доказана, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, что трагедия с маленьким Максимом случилась в Киеве 4 февраля.