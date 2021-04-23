В Киеве разыскивают вора-"гопника": он поразил дерзостью (видео)

В Киеве наглый вор поразил своей дерзостью. Он разбил стекло магазина и ворвался туда, чтобы забрать кассу.
Об этом сообщается на видео, опубликованном на странице Киев Оперативный в Facebook.
Инцидент произошел на улице Якуба Коласа, 25 около 8 утра 22 апреля. Преступник нагло взломал двери торговой точки, ворвался туда и забрал ноутбук и кассу.
"Сегодня в 08:00 какой-то наглый вор вломился (выбил стекло и открыл двери) в магазин, что находится на ул. Якуба Коласа, 25. Там он украл ноутбук и кассу, может кто-то узнает этого "героя-гопника"?" - сказано в сообщении.
В Киеве ищут наглого вора
Украинцы отметили, что вор очевидно хорошо знал, что делает. Также он не забыл надеть маску.
Как мы писали ранее, в Киеве показали рабочую схему воровства банды ромов. Они нагло обманывают прохожих людей на улицах столицы.
Также мы сообщали, что в Киеве молодые люди совершили нападение на женщину прямо у подъезда ее дома, чтобы ограбить.