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В Киеве разыскивают вора-"гопника": он поразил дерзостью (видео)

Автор: Людмила Жукова

В Киеве наглый вор поразил своей дерзостью. Он разбил стекло магазина и ворвался туда, чтобы забрать кассу.

Об этом сообщается на видео, опубликованном на странице Киев Оперативный в Facebook.

Инцидент произошел на улице Якуба Коласа, 25 около 8 утра 22 апреля. Преступник нагло взломал двери торговой точки, ворвался туда и забрал ноутбук и кассу.

"Сегодня в 08:00 какой-то наглый вор вломился (выбил стекло и открыл двери) в магазин, что находится на ул. Якуба Коласа, 25. Там он украл ноутбук и кассу, может кто-то узнает этого "героя-гопника"?" - сказано в сообщении.

В Киеве ищут наглого вора

Украинцы отметили, что вор очевидно хорошо знал, что делает. Также он не забыл надеть маску.

  • Подозрительно хорошо ориентируется. Точно знал, куда идти и что брать. Скорее всего по наводке.
  • Геращенку тре відос скинуть. Він, як мінімум одну особу з відео з'ідентифікує.
  • Молодец, что масочный режим соблюдает.
  • Вор-непрофессионал! Пальчики таки оставил.
  • Да он знал, что хотел взять. Может уже был и видел ноутбук.

Как мы писали ранее, в Киеве показали рабочую схему воровства банды ромов. Они нагло обманывают прохожих людей на улицах столицы.

Также мы сообщали, что в Киеве молодые люди совершили нападение на женщину прямо у подъезда ее дома, чтобы ограбить.

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