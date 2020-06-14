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В Киеве разыскивают циничного афериста: будьте внимательны

STYLERЖизнь    14.06.2020 - 15:50
В Киеве разыскивают циничного афериста: будьте внимательны
Аферисты в Киеве - новая схема обмана (фото: pixabay.com)

Украинцев предупреждают об опасности

Мошенничество, как преступное явление, получило мощнейший толчок вперед, когда человечество начало использовать интернет в своих целях. Но не стоит забывать о возможности быть обманутыми а реальной жизни. Способов и преступных схем у аферистов более чем достаточно.

Не так давно в Киеве фирма, которая занимается арендой транспортных средств, наткнулась на мошенника. Аферист действовал по заранее продуманному плану. О схеме аферы рассказали в Facebook на странице "Киев Оперативный".

Мошенник взял в аренду скутер, якобы для доставки еды. А в залог оставил паспорт на имя "Котик Андрей", который по итогу оказался фальшивым. Также во время заключения сделки был составлен договор, но заверен он нигде не был - лишь ФИО и подпись.

Арендодатель отчасти признает и свою вину, поскольку он не сразу заметил, что в документе был изменен год рождения с "1996" на "1986" и вклеяно фото. В течении недели аферист был на связи и не вызывал подозрений, но спустя неделю исчез вместе со скутером.

В Киеве разыскивают циничного афериста: будьте внимательныАфера в Киеве (фото:facebook.com/KyivOperativ)

Украинцев просят не оставаться равнодушными и помочь с поиском мошенника. Некоторые пользователи действительно захотели прояснить ситуацию, а некоторые посчитали, что жертва сама виновата в своей невнимательности:

  • В доках чувака вот прямо все кричит что это палево - от паспорта до кода, но желание срубить бабла превыше ума и здравого смысла;
  • Паспорт нельзя брать в залог. Но бабло побеждает;
  • Как можно брать в залог паспорт? Это запрещено законом.
  • Люди просто предупредить хотят. Чтобы кому-то не "повезло" нарваться на мошенника. Ведь безнаказанность рождает беспредел. Спасибо вам! Зачем на них с кулаками и оскорблениями? Поступок.

В Киеве разыскивают циничного афериста: будьте внимательныАфера в Киеве (скрин: facebook.com/KyivOperativ)

Мы писали, как защитить свои деньги от мошенников.

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Автор: Дарья Яновская

Теги Новости Украины Афера
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