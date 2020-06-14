У Києві розшукують цинічного афериста: будьте уважні

Українців попереджають про небезпеку
Шахрайство, як злочинне явище, отримало потужний поштовх вперед, коли людство почало використовувати інтернет в своїх цілях. Але не варто забувати про можливість бути ошуканими а реальному житті. Способів і злочинних схем у аферистів більше ніж достатньо.
Не так давно в Києві фірма, яка займається орендою транспортних засобів, натрапила на шахрая. Аферист діяв за заздалегідь продуманим планом. Про схему афери розповіли в Facebook на сторінці "Київ Оперативний".
Шахрай взяв в оренду скутер, нібито для доставки їжі. А в заставу залишив паспорт на ім'я "Котик Андрій", який у підсумку виявився фальшивим. Також під час укладання угоди був складений договір, але завірений він ніде не був - лише ПІБ та підпис.
Орендодавець частково визнає свою провину, оскільки він не відразу помітив, що в документі було змінено рік народження з "1996" на "1986" і вклеяно фото. Протягом тижня аферист був на зв'язку і не викликав підозр, але через тиждень зник разом зі скутером.
Афера в Києві (фото:facebook.com/KyivOperativ)
Українців просять не залишатися байдужими і допомогти з пошуком шахрая. Деякі користувачі дійсно захотіли прояснити ситуацію, а деякі вважають, що жертва сама винна в своїй неуважності:
Афера в Києві (скрін: facebook.com/KyivOperativ)
Ми писали, як захистити свої гроші від шахраїв.
Читайте нас в Google News та підписуйтесь
Автор: Дарина Яновська