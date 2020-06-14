У Києві розшукують цинічного афериста: будьте уважні

Аферисти в Києві - нова схема обману (фото: pixabay.com)

Українців попереджають про небезпеку

Шахрайство, як злочинне явище, отримало потужний поштовх вперед, коли людство почало використовувати інтернет в своїх цілях. Але не варто забувати про можливість бути ошуканими а реальному житті. Способів і злочинних схем у аферистів більше ніж достатньо.

Не так давно в Києві фірма, яка займається орендою транспортних засобів, натрапила на шахрая. Аферист діяв за заздалегідь продуманим планом. Про схему афери розповіли в Facebook на сторінці "Київ Оперативний".

Шахрай взяв в оренду скутер, нібито для доставки їжі. А в заставу залишив паспорт на ім'я "Котик Андрій", який у підсумку виявився фальшивим. Також під час укладання угоди був складений договір, але завірений він ніде не був - лише ПІБ та підпис.

Орендодавець частково визнає свою провину, оскільки він не відразу помітив, що в документі було змінено рік народження з "1996" на "1986" і вклеяно фото. Протягом тижня аферист був на зв'язку і не викликав підозр, але через тиждень зник разом зі скутером.

Афера в Києві (фото:facebook.com/KyivOperativ)

Українців просять не залишатися байдужими і допомогти з пошуком шахрая. Деякі користувачі дійсно захотіли прояснити ситуацію, а деякі вважають, що жертва сама винна в своїй неуважності:

У доках чувака ось прямо все кричить що це палево - від паспорта до коду, але бажання зрубити бабла понад здоровим глуздом;

Паспорт не можна брати в заставу. Але бабло перемагає;

Як можна брати в заставу паспорт? Це заборонено законом.

Люди просто хочуть попередити. Щоб комусь не "пощастило" нарватися на шахрая. Адже безкарність породжує беззаконня. Спасибі вам! Навіщо на них з кулаками й образами? Вчинок.

Афера в Києві (скрін: facebook.com/KyivOperativ)

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Автор: Дарина Яновська