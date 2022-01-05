ru ua
Ср, 05 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Киеве разоблачили наглого афериста, который притворялся больным (видео)

Новина українською →
Киев, Среда 05 января 2022 15:23
В Киеве разоблачили наглого афериста, который притворялся больным (видео) В Киеве разоблачили мошенника (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве в Соломенском районе разоблачили очередного мошенника. Отмечается, что мужчина просил у людей деньги, притворяясь больным отцом-одиночкой.

Так, аферист "работал" у входа на станцию метро "Политехнический институт", сообщили в Telegram- канал Киев Оперативный.

Как оказалось, мошенника зовут Моток Рамир, родом он из Одесской области.

"Еще одного ушлого мошенника обнаружены возле перехода на станцию метро КПИ. Зовут его Моток Рамир. Родом из Одесской области. Детей никогда не было, как и проблем с ногой. "Вылечили и отправили подальше", – говорится в сообщении.

Также украинцев призвали "не жертвовать свои деньги подобным аферистам".

На видео можно увидеть, как мужчина просил деньги, притворяясь больным. В частности он заявил, что у него якобы были проблемы с ногами.

Когда афериста разоблачили, то он сразу же пытался уйти, причем мошенник делал это без каких-либо проблем и обходился без трости.

В комментариях пользователи пишут, что неоднократно видели этого мошенника.

  • Вчера он также стоял с этой табличкой;
  • Из-за таких мошенников люди не помогают тем, кто в этом нуждается;
  • В полицию его нужно сдать;
  • За такое его нужно наказать.

Ранее мы сообщали, что в Киеве сотрудники ритуального бюро требовали с женщины деньги за умершего.

Также мы писали, что в Киеве наглый мошенник наживался на желающих помочь ветеранам АТО.

Читайте РБК-Украина в Google News
аферисти
LITE
Что с чем носить: Эльза Хоск демонстрирует 5 модных образов зимы 2022
Что с чем носить: Эльза Хоск демонстрирует 5 модных образов зимы 2022