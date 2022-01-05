В Киеве разоблачили наглого афериста, который притворялся больным (видео)

В Киеве в Соломенском районе разоблачили очередного мошенника. Отмечается, что мужчина просил у людей деньги, притворяясь больным отцом-одиночкой.

Так, аферист "работал" у входа на станцию метро "Политехнический институт", сообщили в Telegram - канал Киев Оперативный.

Как оказалось, мошенника зовут Моток Рамир, родом он из Одесской области.

"Еще одного ушлого мошенника обнаружены возле перехода на станцию метро КПИ. Зовут его Моток Рамир. Родом из Одесской области. Детей никогда не было, как и проблем с ногой. "Вылечили и отправили подальше", – говорится в сообщении.

Также украинцев призвали "не жертвовать свои деньги подобным аферистам".

На видео можно увидеть, как мужчина просил деньги, притворяясь больным. В частности он заявил, что у него якобы были проблемы с ногами.

Когда афериста разоблачили, то он сразу же пытался уйти, причем мошенник делал это без каких-либо проблем и обходился без трости.

В комментариях пользователи пишут, что неоднократно видели этого мошенника.