В Киеве наглый мошенник наживался на желающих помочь ветеранам АТО: видео разоблачения

В Киеве мошенник с подделанными документами выдавал себя за участника боевых действий на Донбассе и цинично обманывал людей на улице, собирая деньги якобы на помощь ветеранам АТО. Афериста разоблачили и забрали в полицейское райуправление.

Об этом передает " Киев Оперативный " в своем Telegram-канале.

Жулика вывели на чистую воду возле одного из супермаркетов на проспекте Степана Бандеры на Оболони.

В сети появилось видео, как правоохранители и настоящие ветераны российско-украинской войны устроили мужчине допрос, во время которого аферист и был разоблачен.

Мошенник выдавал себя за ветерана АТО и обманывал людей в Киеве (фото: скриншот с видео t.me/kyivoperativ)

Лже-АТОшник путался в ответах и щеголял фейковыми документами и медицинской справкой об участии в военных действиях и ранении, которые и позволяли ему зарабатывать на неравнодушных прохожих, желающих помочь "ветерану".

На кадрах видно, что мужчина рассказывал, что будто бы "прошел две войны", потом говорил, что был в Донецке, что получил ранение от взрыва гранаты, потом - что был травмирован на Майдане... и прочее.

Мошенник подделал документы и справки и собирал деньги в Киеве якобы на нужды ветеранов АТО (фото: скриншот с видео t.me/kyivoperativ)

В итоге реальные ветераны строго предупредили мошенника, что за такие действия его ждет суровое наказание. Тот пообещал, что уедет из Киева в Житомир.

Закончилось тем, что гражданина после выяснения деталей с участием бывших военных полицейские увезли в Оболонское управление.

Как происходила такая беседа, можно посмотреть на видео по этой ссылке (предупреждаем - присутствует ненормативная лексика!)

В Киеве разоблачили мошенника лже-ветерана АТО, который собирал деньги у неравнодушных (фото: скриншот с видео t.me/kyivoperativ)