У Києві викрили нахабного афериста, який прикидався хворим (відео)
У Києві в Солом'янському районі викрили чергового шахрая. Зазначається, що чоловік просив у людей гроші, прикидаючись хворим батьком-одинаком.
Так, аферист "працював" біля входу на станцію метро "Політехнічний інститут", повідомили в Telegram-канал Київ Оперативний.
Як виявилось, шахрая звати Моток Рамір, родом він з Одеської області.
"Ще одного пройдисвіта-шахрая виявлено біля переходу на станцію метро КПІ. Звати його Моток Рамір. Родом з Одеської області. Дітей ніколи не було, як і проблем з ногою. "Вилікували" і відправили подалі", – йдеться в повідомленні.
Також українців закликали "не жертвувати свої гроші подібним аферистам".
На відео можна побачити, як чоловік просив гроші, прикидаючись хворим. Зокрема він заявив, що у нього нібито були проблеми з ногами.
Коли афериста викрили, то він відразу ж намагався піти, причому шахрай робив це без будь-яких проблем і обходився без тростини.
У коментарях користувачі пишуть, що неодноразово бачили цього шахрая.
- Вчора він також стояв з цією табличкою;
- Через таких шахраїв, люди не допомагають тим, хто цього потребує;
- В поліцію його потрібно здати;
- За таке його потрібно покарати.
Раніше ми повідомляли, що у Києві співробітники ритуального бюро вимагали з жінки гроші за померлого.
Також ми писали, що у Києві нахабний шахрай наживався на бажаючих допомогти ветеранам АТО.