В Киеве разоблачили хитрого попрошайку, который "подрабатывает" бабушкой (фото)

В Киеве заметили мужчину, который переодет в попрошайку. В сети призывают быть осторожными.

Об этом сообщили в Telegram - канале "Киев Оперативный".

Так, "нищенку" заметили в столице на центральных улицах.

"Нищенка (а на самом деле нищий) уже гуляет по центральным улицам города. Не скручена, не плачет, все хорошо. Ходит себе по столице", — говорится в сообщении.

Кроме того, в сети призывают быть осторожными и давать деньги таким "нищим".

Мужчина, который переодевается в бабушку-попрошайку в Киеве (фото: t.me/KyivOperativ)

В комментариях пользователи пишут, что таких людей в столице уже очень много.