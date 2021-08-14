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В Киеве разоблачили хитрого попрошайку, который "подрабатывает" бабушкой (фото)

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Киев, Суббота 14 августа 2021 21:10
В Киеве разоблачили хитрого попрошайку, который "подрабатывает" бабушкой (фото) Мужчина, который переодевается в бабушку-нищенку в Киеве (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Киеве заметили мужчину, который переодет в попрошайку. В сети призывают быть осторожными.

Об этом сообщили в Telegram - канале "Киев Оперативный".

Так, "нищенку" заметили в столице на центральных улицах.

"Нищенка (а на самом деле нищий) уже гуляет по центральным улицам города. Не скручена, не плачет, все хорошо. Ходит себе по столице", — говорится в сообщении.

Кроме того, в сети призывают быть осторожными и давать деньги таким "нищим".

В Киеве разоблачили хитрого попрошайку, который &quot;подрабатывает&quot; бабушкой (фото)Мужчина, который переодевается в бабушку-попрошайку в Киеве (фото: t.me/KyivOperativ)

В комментариях пользователи пишут, что таких людей в столице уже очень много.

  • Таких сейчас много, это сейчас хит сезона;
  • Перевоплощение, которое достойно Голливуда, особенно мимика;
  • Хорошо, что хоть усы не носит;
  • Действительно мужчина!;
  • Какой ужас, к чему мир идет;
  • Пусть гуляет, но деньги не давать;
  • Они каждое утро собираются на Железнодорожном шоссе 25, на остановке.

Ранее мы сообщали, что блаженная бабушка-нищенка из Киева оказалась усатым мужиком.

Также в Киеве наглые мошенники, которые при этом работают на "законных основаниях", нагло бросают людей на крупные суммы.

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