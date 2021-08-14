У Києві викрили хитрого жебрака, який "підпрацьовує" бабусею (фото)
У Києві помітили чоловіка, який переодягнений у жебрачку. У мережі закликають бути обережними.
Про це повідомили в Telegram-каналі "Київ Оперативний".
Так, "жебрачку" помітили у столиці на центральних вулицях.
"Жебрачка (а насправді жебрак) вже гуляє центральними вулицями міста. Не скручена, не плаче, все добре. Ходить собі столицею", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, у мережі закликають бути обережними та давати гроші таким "жебракам".
Чоловік, який переодягається у бабусю-жебрачку в Києві (фото: t.me/KyivOperativ)
У коментарях користувачі пишуть, що таких людей у столиці вже дуже багато.
- Таких зараз багато, це зараз хіт сезону;
- Перевтілення, яке гідне Голлівуду, особливо міміка;
- Добре, що хоч вуса не носить;
- Справді чоловік!;
- Який жах, до чого світ йде;
- Нехай гуляє, але гроші не давати;
- Вони щоранку збираються на залізничному шосе 25, на зупинці.
Раніше ми повідомляли, що блаженна бабуся-жебрачка з Києва виявилася вусатим мужиком.
Також в Києві нахабні шахраї, які при цьому працюють на "законних підставах", нахабно кидають людей на великі суми.