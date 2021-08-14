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У Києві викрили хитрого жебрака, який "підпрацьовує" бабусею (фото)

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Київ, Субота 14 серпня 2021 21:10
У Києві викрили хитрого жебрака, який "підпрацьовує" бабусею (фото) Чоловік, який переодягається у бабусю-жебрачку в Києві (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві помітили чоловіка, який переодягнений у жебрачку. У мережі закликають бути обережними.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Київ Оперативний".

Так, "жебрачку" помітили у столиці на центральних вулицях.

"Жебрачка (а насправді жебрак) вже гуляє центральними вулицями міста. Не скручена, не плаче, все добре. Ходить собі столицею", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, у мережі закликають бути обережними та давати гроші таким "жебракам".

У Києві викрили хитрого жебрака, який &quot;підпрацьовує&quot; бабусею (фото)Чоловік, який переодягається у бабусю-жебрачку в Києві (фото: t.me/KyivOperativ)

У коментарях користувачі пишуть, що таких людей у столиці вже дуже багато.

  • Таких зараз багато, це зараз хіт сезону;
  • Перевтілення, яке гідне Голлівуду, особливо міміка;
  • Добре, що хоч вуса не носить;
  • Справді чоловік!;
  • Який жах, до чого світ йде;
  • Нехай гуляє, але гроші не давати;
  • Вони щоранку збираються на залізничному шосе 25, на зупинці.

Раніше ми повідомляли, що блаженна бабуся-жебрачка з Києва виявилася вусатим мужиком.

Також в Києві нахабні шахраї, які при цьому працюють на "законних підставах", нахабно кидають людей на великі суми.

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