В Киеве возле вокзала раздался мощный взрыв

По словам очевидцев, мощный взрыв в Киеве случился около 20:50. От удара дрожали окна, и включилась сигнализация на авто.

Как оказалось, прилетело в район подземного перехода вокзала.

"Только что ударило в районе подземного перехода вокзала. Между гостиницей "Ибис" и Южной", – сказал Геращенко.

Что именно прилетело, Геращенко пока не поведал. Вероятно, мог быть ракетный удар.

Как впоследствии сообщили в Укрзализныце, российские террористы нанесли авиационный удар по Южному железнодорожному вокзалу в Киеве, где происходит эвакуация тысяч украинских женщин и детей.

Отмечается, что снаряд ударил вблизи гостиницы Ibis, здание вокзала устояло и получило незначительные повреждения.

Информация о пострадавших уточняется.

Движение поездов продолжается.