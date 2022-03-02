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В Киеве возле вокзала раздался мощный взрыв

Автор: Татьяна Самарук

В Киеве в районе подземного перехода вокзала раздался мощный взрыв.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

По словам очевидцев, мощный взрыв в Киеве случился около 20:50. От удара дрожали окна, и включилась сигнализация на авто.

Как оказалось, прилетело в район подземного перехода вокзала.

"Только что ударило в районе подземного перехода вокзала. Между гостиницей "Ибис" и Южной", – сказал Геращенко.

Что именно прилетело, Геращенко пока не поведал. Вероятно, мог быть ракетный удар.

Как впоследствии сообщили в Укрзализныце, российские террористы нанесли авиационный удар по Южному железнодорожному вокзалу в Киеве, где происходит эвакуация тысяч украинских женщин и детей.

Отмечается, что снаряд ударил вблизи гостиницы Ibis, здание вокзала устояло и получило незначительные повреждения.

Информация о пострадавших уточняется.

Движение поездов продолжается.

Ранее мы сообщали, что российский снаряд попал в роддом под Киевом.

Также читайте, какая ситуация сейчас в Киеве.

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