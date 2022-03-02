В Киеве возле вокзала раздался мощный взрыв
В Киеве в районе подземного перехода вокзала раздался мощный взрыв.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
По словам очевидцев, мощный взрыв в Киеве случился около 20:50. От удара дрожали окна, и включилась сигнализация на авто.
Как оказалось, прилетело в район подземного перехода вокзала.
"Только что ударило в районе подземного перехода вокзала. Между гостиницей "Ибис" и Южной", – сказал Геращенко.
Что именно прилетело, Геращенко пока не поведал. Вероятно, мог быть ракетный удар.
Как впоследствии сообщили в Укрзализныце, российские террористы нанесли авиационный удар по Южному железнодорожному вокзалу в Киеве, где происходит эвакуация тысяч украинских женщин и детей.
Отмечается, что снаряд ударил вблизи гостиницы Ibis, здание вокзала устояло и получило незначительные повреждения.
Информация о пострадавших уточняется.
Движение поездов продолжается.
Ранее мы сообщали, что российский снаряд попал в роддом под Киевом.
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