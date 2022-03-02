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У Києві біля вокзалу пролунав потужний вибух

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Середа 02 березня 2022 21:21
У Києві біля вокзалу пролунав потужний вибух У Києві пролунав потужний вибух (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві в районі підземного переходу вокзалу пролунав потужний вибух.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За словами очевидців, потужний вибух у Києві стався близько 20:50. Від удару тряслись вікна та увімкнулась сигналізація на авто.

Як виявилось, прилетіло в районі підземного переходу вокзалу.

"Щойно влупило в районі підземного переходу вокзалу. Між готелем "Ібіс" і Південним", – сказав Геращенко.

Що саме прилетіло, Геращенко поки не розповів. Ймовірно, міг бути ракетний удар.

Як згодом повідомили в Укрзалізниці, російські терористи завдали авіаційного удару по Південному залізничному вокзалу в Києві, де відбувається евакуація тисяч українських жінок і дітей.

Зазначається, що снаряд вдарив поблизу готелю Ibis, будівля вокзалу встояла і зазнала незначних ушкоджень.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Рух поїздів продовжується.

Раніше ми повідомляли, що російський снаряд потрапив до пологового будинку під Києвом.

Також читайте, яка зараз ситуація в Києві.

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