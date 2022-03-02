У Києві біля вокзалу пролунав потужний вибух
У Києві в районі підземного переходу вокзалу пролунав потужний вибух.
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
За словами очевидців, потужний вибух у Києві стався близько 20:50. Від удару тряслись вікна та увімкнулась сигналізація на авто.
Як виявилось, прилетіло в районі підземного переходу вокзалу.
"Щойно влупило в районі підземного переходу вокзалу. Між готелем "Ібіс" і Південним", – сказав Геращенко.
Що саме прилетіло, Геращенко поки не розповів. Ймовірно, міг бути ракетний удар.
Як згодом повідомили в Укрзалізниці, російські терористи завдали авіаційного удару по Південному залізничному вокзалу в Києві, де відбувається евакуація тисяч українських жінок і дітей.
Зазначається, що снаряд вдарив поблизу готелю Ibis, будівля вокзалу встояла і зазнала незначних ушкоджень.
Інформація про постраждалих уточнюється.
Рух поїздів продовжується.
Раніше ми повідомляли, що російський снаряд потрапив до пологового будинку під Києвом.
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