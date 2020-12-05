В Киеве провели уникальную пластическую операцию: собрали женщине нос с нуля (видео)

Врачи в Киеве провели редкую пластическую операцию (фото: freepik.com)

В Киеве пластические хирурги провели редкую операцию и смогли полностью реконструировать пациентке нос, который женщине-почтальону отгрызла соседская собака.

Уникальная операция длилась шесть часов и была проведена бесплатно в качестве благотворительности, говорится в сюжете ТСН.

Нос Марине Пысанской пришлось восстанавливать практически с нуля.

"Мы восстановили слизистую, которой не было. Мы восстановили полностью каркас носа - из ребра был взят хрящ. Из него была изготовлена рамка, которая формирует внешний вид носа. И сверху со лба был взят лоскут для того, чтобы закрыть дефект кожи. Собственно мы обернули все это дело и получили наружный нос", - рассказал пластический хирург Сергей Кийло.

Врачи осторожны в оценках, была ли операция успешной, так как прошло еще мало времени.

Нос женщина потеряла месяц назад. Она ехала на велосипеде и доставляла почту, когда на улице внезапно на нее не напал соседский пес. Животное схватило Марину за ногу и она упала на землю. После этого собака набросилась на ее лицо и отгрызла 80% носа.

Женщина в состоянии шока успела позвать на помощь и даже дождалась приезда "скорой", и только после этого потеряла сознание.

В районной больнице с травмой не смогли справиться и отправили в областную - в Полтаву. Там ей собирали и сшивали остатки носа, но орган вернуть не было возможным. Тогда помощь предложили столичные врачи.

Сложную операцию проводили два хирурга и два ассистента, а длилась она 6 часов. Вторую завершающую операцию женщине проведут через 3 недели.

Видео: Киевские хирурги смогли вернуть пациентке нос практически с нуля

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