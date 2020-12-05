У Києві провели унікальну пластичну операцію: зібрали жінці ніс з нуля (відео)

Лікарі в Києві провели рідкісну пластичну операцію (фото: freepik.com)

У Києві пластичні хірурги провели рідкісну операцію і змогли повністю реконструювати пацієнтці ніс, який жінці-листоноші відгриз сусідський собака.

Унікальна операція тривала шість годин і була проведена безкоштовно у якості благочинності, йдеться в сюжеті ТСН.

Ніс Марині Писанській довелося відновлювати майже з нуля.

"Ми відновили слизову, якої не було. Ми відновили повністю каркас носа - з ребра був узятий хрящ. З нього була виготовлена рамка, яка формує зовнішній вигляд носа. І зверху з чола був узятий клапоть для того, щоб закрити дефект шкіри. Власне ми обернули усю цю справу та отримали зовнішній ніс", - розповів пластичний хірург Сергій Кийло.

Лікарі обережні в оцінках, чи була операція успішною, оскільки пройшло ще замало часу.

Ніс жінка втратила місяць тому. Вона їхала на велосипеді та доставляла пошту, коли на вулиці раптово на неї напав сусідський пес. Тварина схопила Марину за ногу і вона впала на землю. Після цього собака накинувся на її обличчя і відгриз 80% носа.

Жінка в шоковому стані встигла покликати на допомогу і навіть дочекалася приїзду "швидкої", і тільки після цього втратила свідомість.

У районній лікарні з травмою не змогли впоратися і відправили до обласної - у Полтаву. Там їй збирали та зшивали залишки носа, але орган повернути не було можливим. Тоді допомогу запропонували столичні лікарі.

Складну операцію проводили два хірурги та два асистенти, а вона тривала 6 годин. Другу завершальну операцію жінці проведуть через 3 тижні.

Відео: Київські хірурги змогли повернути пацієнтці ніс практично з нуля

Раніше повідомлялося, що у Львові провели унікальну операцію на серці, причому без єдиного розрізу.

Нагадаємо також, що нещодавно у Черкасах провели незвичайну операцію, для якої мати стала донором заради майбутнього свого сина.