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В Киеве прорвало трубу: улицу затопило кипятком (видео)

Киев, Вторник 03 ноября 2020 16:27
В Киеве прорвало трубу: улицу затопило кипятком (видео)
Прорыв трубы в Киеве (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В столице произошел очередной прорыв тепломагистрали

Во вторник, 3 ноября, в Голосеевском районе Киева произошел прорыв тепломагистрали. Из-за этого на улицу полилась горячая вода и все затянуло паром. Инцидент произошел возле столичного Ипподрома.

Трубу прорвало рядом с новостройкой. Об этом ЧП сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что из-за аварии на тепломагистрали у жителей Голосеевского района нет никакой воды. При этом людям пришло СМС, в котором говорится, что аварию попытаются устранить до 18:00.

Ребят, чья горячая вода по всему Ипподрому? Приходите, забирайте

Posted by Киев Оперативный on Tuesday, November 3, 2020

Прорыв трубы в Киеве (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, в Киеве прорвало трубу на парковке супермаркета Novus на бульваре Дружбы Народов. Напор воды бил прямо из канализационного люка. Жители Киева говорили о том, что на этом месте инцидент произошел уже второй раз.

Мы также писали о том, что в Киеве строительный кран упал прямо посреди улицы и повредил легковой автомобиль. Происшествие только чудом обошлось без жертв, поскольку в момент падения рядом не было прохожих.

Обрушившаяся конструкция перегородила пешеходную и почти всю проезжую часть улицы. В результате инцидента движение транспорта было заблокировано.

ЧП на стройке произошло рядом с жилыми домами, возле торгового центра "Пирамида". Люди сетуют на то, что строители сняли забор, хотя строительство еще не закончилось.

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