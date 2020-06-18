В Киеве произошло ЧП с ребенком из-за велодорожки (фото)

В Киеве произошло чрезвычайное происшествие с ребенком, который ехал по велосипедной дорожке и врезался в ворота гаражного кооператива. Это произошло на улице Туполева. Там недавно отремонтировали велодорожку, но ворота оттуда никто не убрал. Ребенок уговорил родителей проехаться по новой дорожке, так как она новая и освещается.

Об этом случае рассказали на странице "Нивки Разом" в Facebook.

"Ребенок немного поехал вперед и угодил в эти ворота. Их не видно вечером, не видно, что за ними. Можно 10 раз обвинить родителей, что не досмотрели. Но! Это не единичный случай и не только с детьми. "Вежливые" охранники данного кооператива могут только мурлыкать что-то не внятное, они не хозяева, они не решают, им так сказали, и ворота дальше будут открыты", – написал автор поста в соцсети.

В Киеве произошло ЧП с ребенком и велодорожкой (фото: facebook.com/groups)

Это произошло вечером 5 июня, у ребенка многочисленный линейный перелом лобной кости и другие тяжелые травмы.

"С воротами от гаражного кооператива – просто беда. С самого начала ремонта на улице Туполева подрядная организация, которая выполняла ремонтные работы, обращалась к собственникам гаражного кооператива с требованием заменить конструкцию или сделать так, чтобы ворота открывались не на улицу, а во внутрь. Но, они никак не отреагировали на обращения, в том числе и от "Киевавтодора". Более того, автомобилисты из этого кооператива паркуются прямо на велодорожке и на новом тротуаре, нарушая правила. Если они не поменяют ворота самостоятельно, то в ситуацию должны вмешаться сотрудники благоустройства", – рассказали в "Киевавтодоре" изданию "Сегодня".

Как мы ранее сообщали, под Одессой 13-летний мальчик выстрелил в своего друга.