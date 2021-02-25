В Киеве произошла стрельба, полиция ввела спецоперацию: видео ЧП

Отмечается, что собравшиеся на митинге граждане протестовали против незаконной застройки. По предварительной информации, стрельба произошла именно около этого объекта недвижимости.

"По словам очевидцев, к месту застройки подъехал микроавтобус с вооруженными людьми", - говорится в публикации.

На ролике в сети видно, что возле забора, который ограждает место стройки и установлен как раз под проезжей частью дороги, стоит белый автобус. Из него поспешно выходят люди и направляются к объекту. Звучит звук, похожий на выстрел.

Как прокомментировали ситуацию в пресс-службе полиции Киева, инцидент произошел на улице Ямской в Голосеевском районе столицы.

Эта улица тянется вдоль реки Лыбидь, около Байкового кладбища недалеко от станции метро Дворец "Украина", и заканчивается около знаменитого Костела Святого Николая около станции метро "Олимпийская".

Также отмечается, что пострадавших нет. Сейчас столичные правоохранители устанавливают обстоятельства и проводят первоочередные следственные действия на месте. Уже по факту позже будет дана правовая квалификация.

"По предварительной информации, группа лиц приехала на автомобиле в строительной площадки и начала стрелять в воздух, после чего с места происшествия скрылись", - рассказала Кристина Кирьякова, пресс-офицер отдела коммуникации полиции Киева.

Сообщение о стрельбе в столице правоохранителям поступило около 16:00. На вызов немедленно выехали наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа территориального подразделения.

Для задержания правонарушителей в Киеве ввели специальный полицейскую операцию.

Видео: В Киеве произошла стрельба 25 февраля в Голосеевском районе