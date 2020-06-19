В Киеве поймали циничную мошенницу: "волонтерит" на Майдане 4 года (фото)

В Киеве на Майдане заметили очень "интересную" женщину, которая собирала деньги якобы для больных детей. Если человек не хотел пожертвовать финансы, она огрызалась или хамила. "Волонтерка" подходила абсолютно ко всем людям и настойчиво просила деньги. Об этом сообщают на странице Киев Оперативный в Facebook.

Примечательно, что ящик для сбора средств выглядел очень странно. На первый взгляд, он был опломбирован, но выяснилось, что это не так. Выяснилось, что в нем есть отверстие, откуда можно без проблем доставать деньги.

"На все вопросы о состоянии ребенка, диагноз и т.д - женщина дает номер директора своей организации. Выяснилось, что директор работает курьером в Glovo и даже не знает в каком районе находится офис организации, где он директор. Сама же женщина говорит, что это не работа, а благотворительность и этим она занимается уже четвертый год (что и подтверждают местные жители). Также, она добавляет, что за все время они помогли 56 детям с тяжелыми диагнозами и из этих денег она не получила ни копейки", - сказано в сообщении.

В комментариях украинцы узнали лже-волонтерку и подтвердили, что видят ее на улицах столицы не первый год. По их словам, ранее она промышляла на Центральном железнодорожном вокзале.

Я эту "мадам" помню еще с 6-го июля прошлого года... Мы тогда вернулись с мужем и детьми с моря и она к нам пристала на вокзале... После нашего отказа начала проклинать, цитирую: "Когда твои дети подыхать будут, тебе никто не поможет"... Есть заявление на нее в полицию той же датой. Но ни ответа, ни привета, как говорится... Неужели кто-то ведется на то что она помогает нуждающимся детям??? Для сомневающихся добавляю фото с ее товарищем.

В Киеве заметили женщину-мошенницу (Киев Оперативный)

Как мы ранее сообщали, в Киеве разыскивают циничного афериста.