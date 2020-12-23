В Киеве поймали наглых воров, выходящих на дело с детьми (фото)

В Киеве поймали карманников (коллаж РБК-Украина)

В Киеве поймали наглого вора ромской национальности. Неравнодушные граждане "словили его на горячем" в то время, как он вытащил кошелек у человека. Люди думали совершить самосуд, но полиция приехала вовремя. Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.

Инцидент произошел на проспекте Бандеры, 8. Отмечается, что вор ходил с группой детей, чтобы отвлекать внимание.

"Петровка. Переход у Эпицентра. Пап Андрей Калманович, ходит с толпой детей. Пытались влезть в забитую маршрутку, но водила их выпер. Украдены телефон и кошелек. Копов вызвали. Мамой клянется, что все отдаст", - написал в сети человек, который поймал карамнника.

В Киеве поймали наглого вора (фото: Киев Оперативный)

В комментариях украинцы отметили, что все равно полиция не садит за решетку этих воров.

Полиция зачем, если их не сажают?

Это же легенда он-она-оно. Столько раз ловили, а оно на воле и дальше ворует.

Видно відразу по лицю що людина вже змінила свою думку про крадіжки.

Выпустят. Пальцы ломать единственный выход. И ничего не будет, не пойдёт же он заявление писать.

Поламати декілька пальців. Щоб довго працювати не міг.

Ламать пальці, тоді не працюють по карманах.

Лицо бить не надо, пару пальцев сломать, долго будет не у дел.

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