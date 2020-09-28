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В Киеве поймали "коллекторов", которые требовали несуществующие долги

Автор: Анна Киселева

В Киеве поймали банду мошенников, которые работали под видом колл-центра

В Киеве выявили и поймали группу мошенников, которые работали под видом колл-центров. Аферисты звонили гражданам с угрозами и требованиями вернуть несуществующие долги. Правоохранителям удалось пресечь работу двух таких "колл-центров", передает "Вечірній Київ".

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Как сообщается, киевляне начали массово сообщать о случаях попытки выбивания несуществующих долговых обязательств. В полицию поступали сообщения об угрозах от якобы коллекторских служб с требованиями вернуть несуществующие долги.

"Обнаружено несколько законспирированных колл-центров, из которых звонили гражданам с угрозами и требованиями вернуть несуществующие долги. Звонки поступали и к людям, которые не имели никакого юридического отношения к таким финансовых обязательств. Уже установлено около 60 человек, которые там работали и непосредственно звонили людям. Сейчас их допросили и проводятся необходимые следственные действия", - сообщил глава столичных правоохранителей Андрей Крищенко.

Следователи изъяли компьютерную технику, телефоны, черновые записи с персональными данными и наличные. Сотрудникам таких "колл-центров", грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, что ранее мы рассказывали о новой схеме мошенников. Украинцам приходят странные посылки "с сюрпризом".

Также мы сообщали, что Туристы покупают фейковые справки о COVID-19.

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