В Киеве появилась вакансия помощника депутата с космической зарплатой: на нее "клюнули" люди

В Киеве поймали наглых мошенников (коллаж РБК-Украина)

В Киеве задержали аферистов, которые брали деньги за помощь в трудоустройстве

В Киеве поймали мошенников, которые обманули нескольких людей и взяли деньги за свои услуги. Аферисты анонсировали вакансии якобы от народных депутатов Украины, которые нуждаются в помощниках. Но мошенники за трудоустройство требовали немалые суммы. Речь идет о 18 тысячах долларов. Об этом сообщает пресс-служба киевской прокуратуры.

Полиции удалось задержать наглых дельцов. По данным следствия, указанные лица, представляясь доверенными лицами народного депутата Украины, предлагали гражданину свою помощь в запуске процесса оформления документов на занятие должности помощника-консультанта указанного депутата.

При осуществлении досудебного расследования правоохранители задокументировали несколько фактов получения указанными лицами частей обусловленной суммы средств. 5 октября мошенников задержали при передаче им взятки в размере 3 тысяч долларов.

В Киеве задержали группу мошенников (фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Проводятся следственные действия, решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Как мы писали ранее, в Украине назвали самые высокооплачиваемые вакансии, за которые можно получить от 80 тысяч гривен заработной платы.