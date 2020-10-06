ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Киеве появилась вакансия помощника депутата с космической зарплатой: на нее "клюнули" люди

Вторник 06 октября 2020 09:44
В Киеве появилась вакансия помощника депутата с космической зарплатой: на нее "клюнули" люди
В Киеве поймали наглых мошенников (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве задержали аферистов, которые брали деньги за помощь в трудоустройстве

В Киеве поймали мошенников, которые обманули нескольких людей и взяли деньги за свои услуги. Аферисты анонсировали вакансии якобы от народных депутатов Украины, которые нуждаются в помощниках. Но мошенники за трудоустройство требовали немалые суммы. Речь идет о 18 тысячах долларов. Об этом сообщает пресс-служба киевской прокуратуры.

Полиции удалось задержать наглых дельцов. По данным следствия, указанные лица, представляясь доверенными лицами народного депутата Украины, предлагали гражданину свою помощь в запуске процесса оформления документов на занятие должности помощника-консультанта указанного депутата.

При осуществлении досудебного расследования правоохранители задокументировали несколько фактов получения указанными лицами частей обусловленной суммы средств. 5 октября мошенников задержали при передаче им взятки в размере 3 тысяч долларов.

В Киеве появилась вакансия помощника депутата с космической зарплатой: на нее &quot;клюнули&quot; людиВ Киеве задержали группу мошенников (фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Проводятся следственные действия, решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Как мы писали ранее, в Украине назвали самые высокооплачиваемые вакансии, за которые можно получить от 80 тысяч гривен заработной платы.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь аферист
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь