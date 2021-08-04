В Киеве поступок бездомной женщины поразил прохожих: а где же полиция?

Отмечается, что мыльные потоки от воды текли прямо прохожим под ноги. И это все практически в центре столицы.

"Трэшак со столичного центрального вокзала: Женщина стирает вещи прямо посреди заполненного людьми тротуара, выливая грязно-мыльную воду под ноги пешеходам на тротуар... Люди терпеливо обходят эти потоки", - сказано в сообщении.

Также в паблике отметили, что, вероятно, женщина психически больная, но это все равно перебор.

В Киеве бездомная женщина стирает белье на улице

В комментариях жители столицы отметили, что эта женщина им знакома. Раньше она сидела на улице Институтской.