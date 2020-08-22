В Киеве попрощались с отцом Марины Порошенко

Похоронили Анатолия Переведенцева на Зверинецком кладбище в Киеве
В Киеве попрощались с Анатолием Переведенцевим, отцом Марины Порошенко, который скончался 20 августа.
Поминальная служба состоялась в Свято-Михайловском Выдубицком монастыре.
На церемонию прощания в Национальный музей медицины Украины пришли коллеги Анатолия Михайловича, врачи, народные депутаты Украины, родные и друзья.
Спасибо всем, кто сегодня пришел проститься с Анатолием Михайловичем. Он был достойным гражданином Украины и примером...Опубликовано Петром Порошенко Суббота, 22 августа 2020 г.
Как стало известно, Анатолий Переведенцев в свое время занимал должность заместителя министра здравоохранения СССР, где приложил немало усилий к становлению и развитию Национального музея, который сейчас является одним из крупнейших медицинских музеев Европы.
Похоронили Анатолия Михайловича Переведенцева на Зверинецком кладбище в Киеве.