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В Киеве попрощались с отцом Марины Порошенко

Киtв, Суббота 22 августа 2020 17:18
В Киеве попрощались с отцом Марины Порошенко
фото: Петр и Марина Порошенко (facebook.com / petroporoshenko)
Автор: Styler

Похоронили Анатолия Переведенцева на Зверинецком кладбище в Киеве

В Киеве попрощались с Анатолием Переведенцевим, отцом Марины Порошенко, который скончался 20 августа.

Поминальная служба состоялась в Свято-Михайловском Выдубицком монастыре.

На церемонию прощания в Национальный музей медицины Украины пришли коллеги Анатолия Михайловича, врачи, народные депутаты Украины, родные и друзья.

Спасибо всем, кто сегодня пришел проститься с Анатолием Михайловичем. Он был достойным гражданином Украины и примером...

Опубликовано Петром Порошенко Суббота, 22 августа 2020 г.

Как стало известно, Анатолий Переведенцев в свое время занимал должность заместителя министра здравоохранения СССР, где приложил немало усилий к становлению и развитию Национального музея, который сейчас является одним из крупнейших медицинских музеев Европы.

Похоронили Анатолия Михайловича Переведенцева на Зверинецком кладбище в Киеве.

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