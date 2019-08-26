ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве поклонник "русского мира" напал на активистов: опубликовано видео

STYLERПроисшествия    26.08.2019 - 13:44
В Киеве поклонник "русского мира" напал на активистов: опубликовано видео
Иллюстративный коллаж: РБК-Украина

Напавшему на активистов предложили собрать чемодан и уехать в РФ

В Киеве мужчина напал на активистов с антироссийским плакатом во время акции протеста под Аркой дружбы народов. Об этом сообщает Twitter-страница Ukrainian_Handmade.

Неадекватный мужчина выламывал активистам руки, пытаясь отобрать плакат с надписью "Смерь России".

За активистов вступились прохожие. В конфликт вмешались также военнослужащие.

Мужчина пытался объяснить, что проходящее там мероприятие связано со спортом. А спорт, по его словам, "границ не имеет".

В Киеве поклонник &quot;русского мира&quot; напал на активистов: опубликовано видео

В Киеве мужчина напал на активистов с антироссийским плакатом (скрин видео: YouTube)

"Вали в Россию", - советовали защитнику "русского мира" участники инцидента.

Мужчина, судя по всему спортивный тренер, пытался объяснить, что в мероприятии участвуют дети, которые не имеют отношения к войне на Востоке, и им это видеть не обязательно. Кроме того, он говорил, что его команда выигрывает медали у российских спортсменов.

"А с кем мы в окопах сидим?!" - предъявил ему один из военнослужащих.

Стоит отметить, что видео опубликованное в интернете подписано, как "нападение на активистов в России". Но на нем четко видно локацию - Арку дружбы народов в Киеве.

В Киеве мужчина напал на активистов с антироссийским плакатом (видео: YouTube)

Напомним, недавно в Волынской области двое учеников вечерней школы напали на своего преподавателя и ограбили его прямо средь бела дня на улице.

Ранее мы писали о ттом, что в Днепре две молодые девушки устроили жесткие разборки прямо посреди улицы. В сети появилось видео.

Сосед забил насмерть отца 8 детей: подробности ЧП под Херсоном (видео) Известный боксер Конор МакГрегор влип в скандал: что произошло
Новости Украины нападениедрака
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь