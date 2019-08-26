В Киеве поклонник "русского мира" напал на активистов: опубликовано видео

Иллюстративный коллаж: РБК-Украина

Напавшему на активистов предложили собрать чемодан и уехать в РФ

В Киеве мужчина напал на активистов с антироссийским плакатом во время акции протеста под Аркой дружбы народов. Об этом сообщает Twitter-страница Ukrainian_Handmade.

Неадекватный мужчина выламывал активистам руки, пытаясь отобрать плакат с надписью "Смерь России".

За активистов вступились прохожие. В конфликт вмешались также военнослужащие.

Мужчина пытался объяснить, что проходящее там мероприятие связано со спортом. А спорт, по его словам, "границ не имеет".

В Киеве мужчина напал на активистов с антироссийским плакатом (скрин видео: YouTube)

"Вали в Россию", - советовали защитнику "русского мира" участники инцидента.

Мужчина, судя по всему спортивный тренер, пытался объяснить, что в мероприятии участвуют дети, которые не имеют отношения к войне на Востоке, и им это видеть не обязательно. Кроме того, он говорил, что его команда выигрывает медали у российских спортсменов.

"А с кем мы в окопах сидим?!" - предъявил ему один из военнослужащих.

Стоит отметить, что видео опубликованное в интернете подписано, как "нападение на активистов в России". Но на нем четко видно локацию - Арку дружбы народов в Киеве.

В Киеве мужчина напал на активистов с антироссийским плакатом (видео: YouTube)

Напомним, недавно в Волынской области двое учеников вечерней школы напали на своего преподавателя и ограбили его прямо средь бела дня на улице.

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