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У Києві прихильник "руського міра" напав на активістів: опубліковано відео

STYLERПодії    26.08.2019 - 13:44
У Києві прихильник "руського міра" напав на активістів: опубліковано відео
Ілюстративний колаж: РБК-Україна

Нападнику на активістів запропонували зібрати валізу і виїхати в РФ

У Києві чоловік напав на активістів з антиросійським плакатом під час акції протесту під Аркою дружби народів. Про це повідомляє Twitter-сторінка Ukrainian_Handmade.

Неадекватний чоловік виламував активістам руки, намагаючись відібрати плакат з написом "Смерть Росії".

За активістів заступилися перехожі. У конфлікт втрутилися також військовослужбовці.

Чоловік намагався пояснити, що захід, який роходить там, пов'язаний зі спортом. А спорт, за його словами, "не має кордонів".

У Києві прихильник &quot;руського міра&quot; напав на активістів: опубліковано відео

У Києві чоловік напав на активістів з антиросійським плакатом (скрін відео: YouTube)

"Вали в Росію", - радили захиснику "руського міра" учасники інциденту.

Чоловік, судячи з усього спортивний тренер, намагався пояснити, що в заході беруть участь діти, які не мають відношення до війни на Сході, і їм це бачити не обов'язково. Крім того, він говорив, що його команда виграє медалі у російських спортсменів.

"А з ким ми в окопах сидимо?!" - пред'явив йому один з військовослужбовців.

Варто відзначити, що відео опубліковане в інтернеті підписане, як "напад на активістів у Росії". Але на ньому чітко видно локацію - Арку дружби народів у Києві.

У Києві чоловік напав на активістів з антиросійським плакатом (відео: YouTube)

Нагадаємо, нещодавно у Волинській області двоє учнів вечірньої школи напали на свого викладача і пограбували його прямо серед білого дня на вулиці.

Раніше ми писали про ттом, що у Дніпрі дві молоді дівчини влаштували жорсткі розбірки прямо посеред вулиці. У мережі з'явилося відео.

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