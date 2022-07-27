В Киеве покажут уникальный колокол Мазепы: интересные факты о святынях гетмана (фото, видео)

"Колокол Мазепы" представят ко Дню Украинской Государственности. Его смогут осмотреть все желающие с 14:00 28 июля по 1 августа на Соборной площади Киево-Печерской лавры, у северной стены Большой лаврской колокольни.

Колокол Мазепы (фото: facebook.com/kplavra)

Затем памятник передадут специалистам заповедника "Киево-Печерская лавра" для необходимых реставрационно-консервационных мероприятий.

На колоколе высечена надпись о том, что в 1683 году его передал "Иван Стефанов сын Мазепа" в память о своих родителях.

На колоколе высечена надпись со словами гетмана Ивана Мазепы (фото: facebook.com/kplavra)

Колокол гетман подарил церкви Вознесения Господнего Киево-Печерского девичьего монастыря, который раньше находился на месте, где теперь действует "Мистецький Арсенал". Долгое время его настоятельницей была мать гетмана Мазепы, в монашестве Мария Магдалена (скончалась в 1707 году).

Колокол Мазепы теперь будет в заповеднике Киево-Печерской лавры (фото: facebook.com/kplavra)

За эти столетия колокол несколько раз переносили, и во времена СССР он чудом избежал печальной участи других "собратьев", когда колокола в церквях и храмах Украины по указам большевистской власти массово переплавляли.

Колокол Мазепы (фото: facebook.com/kplavra)

Колокола Мазепы

Обратим внимание, что этот колокол - не единственный, что был отлит для церквей Украины на средства и по заказу знаменитого гетмана-мецената.

Так, в Киеве в Софийском соболе находится и его "брат" - древнейший в нашей стране бронзовый колокол Мазепы, который был создан в 1705 году, отлит киевским мастером Афанасом Петровичем.

Он имеет схожее название. Колокол получил имя в честь своего заказчика - "Мазепа". Вес колокола - 13 т, диаметр - 1,55 м, высота - 1,25 м. Колокол покрыт пышным орнаментом с изображением ангелочков, украшен гербом гетмана Мазепы и имеет надпись о том, что этот звон отлит "іждевінням ясновельможного гетьмана Іоанна Мазепи".

Колокол Мазепы в Софии Киевской "молчал" 10 лет, а вновь запел уже во время полномасштабной российско-украинской войны. Так, в марте священник и звонарь оживили этот самый древний в Украине бронзовый колокол.

Видео: в Киеве в Софийском соборе зазвучал "колокол Мазепы"

Еще один знаменитый Мазепин колокол "Голубь" был отлит по заказу гетмана в 1699 году для Батуринской Воскресенской церкви, и тоже имеет высеченную надпись, а также изображение гетмана и его герба. Вес составляет 640 кг, высота и диаметр - 95 см.

Свое название в честь птицы, символизирующей мир, этот колокол получил по случаю завершения долголетней войны с Османской империей и Крымским ханством.

Судьба колокола Мазепы "Голубь" не радужная. После уничтожения российскими войсками Батурина в 1708 году колокол вывезли из "гетманской столицы". В конце XVIII века он находился на колокольне Домницкого монастыря в городе Березна под Черниговом. В 1920-х годах колокол был перевезен в Черниговский Исторический Музей, а со времен Второй мировой войны он считался утраченным.

Однако в 2015 году этот колокол внезапно был обнаружен ученым - в российском городе Оренбург на колокольне Никольского кафедрального собора. У него отсутствует язык, также колокол имеет трещину.

Колокол Мазепы "Голубь", отлитый в 1699 году для церкви в Батурине (фото: uk.wikipedia.org)