В Киеве подростков застали за опасным занятием: фото шокировало сеть

В Киеве в жилом массиве Борщаговка на здании многоэтажки заметили подростков, которые сидели на краю крыши.

Фото опубликовали в Telegram - канале "Киев Сейчас".

Так, инцидент произошел сегодня днем, 17 сентября, на улице Леся Курбаса 4.

На фото видно, что примерно 5 подростков 11-13 лет сидели на краю крыши дома.

"Может кто узнает своих детей 11-13 лет, которые не нашли ничего лучшего, как сидеть на краю 9-ти этажки", - говорится под заметкой.

Пока неизвестно, что подростки там делали, и как закончились подобные "развлечения".

Подростки вылезли на край крыши многоэтажки (фото: t.me/kyiv_n)

В комментариях пользователи поражены поступком молодежи и пишут, что подобные "игры" ничем хорошим не заканчиваются.