В Киеве подростков застали за опасным занятием: фото шокировало сеть
В Киеве в жилом массиве Борщаговка на здании многоэтажки заметили подростков, которые сидели на краю крыши.
Фото опубликовали в Telegram- канале "Киев Сейчас".
Так, инцидент произошел сегодня днем, 17 сентября, на улице Леся Курбаса 4.
На фото видно, что примерно 5 подростков 11-13 лет сидели на краю крыши дома.
"Может кто узнает своих детей 11-13 лет, которые не нашли ничего лучшего, как сидеть на краю 9-ти этажки", - говорится под заметкой.
Пока неизвестно, что подростки там делали, и как закончились подобные "развлечения".
Подростки вылезли на край крыши многоэтажки (фото: t.me/kyiv_n)
В комментариях пользователи поражены поступком молодежи и пишут, что подобные "игры" ничем хорошим не заканчиваются.
Ранее мы сообщали, что под Днепром погиб подросток, который вдохнул газа из баллона. В частности, смертельный трюк произошел на чужом огороде. Подростки заранее готовились к так называемому "эксперименту".
Кроме того, 14-летняя девочка специально купила в магазине баллончик для заправки зажигалок. Однако, сейчас этот товар с полки магазина убрали.
Также мы писали, что в Киеве взрослый мужчина обматерил в очереди девушку-подростка. Мужчина не на шутку разошелся, когда девушка-подросток купила без очереди на кассе защитную маску.