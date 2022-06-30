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В Киеве на пляжах обнаружили кишечную палочку: где нельзя купаться

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Киев, Четверг 30 июня 2022 09:46
В Киеве на пляжах обнаружили кишечную палочку: где нельзя купаться Фото: На каких пляжах Киева нельзя купаться (facebook.com/RusBerNews)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве на более чем 20 пляжах обнаружили кишечную палочку. Список этих мест отдыха был опубликован пресс-службой Главного управления Госпродпотребслужбы.

На каких пляжах сейчас небезопасно купаться, читайте в материале Styler.

Специалисты провели проверку показателей на пляжах, где отдыхают киевляне. Речь идет не только о пляжах, но и о зонах отдыха на воде без купания.

В частности, эксперты в течение июня проверяли воду, выявляя нарушение требований гигиенических нормативов качества воды.

Где выявили кишечную палочку

Кишечная палочка была обнаружена на таких пляжах, как Венеция, Пуща Водица, Вербный, Галерный, Троещина, Центральный, Тельбин, Радуга, Пригород Слободка, Молодежный, Детский, Золотой, Радуга.

В зонах отдыха кишечная палочка была обнаружена: Алмазная, Лесная, Осокорки, Солнечный, Русанский пролив, Русановская коса, Русановский канал, Довбичка, Горбачиха, Березняки.

При этом не соответствуют норме по показателю биохимическое потребление кислорода за 5 суток такие пляжи как Венеция, Детский, Золотой, Пуща Водица, Вербный, Галерный, Троещина, Тельбин, Радуга, Пригород Слободка, Молодежный.

А не соответствуют норме по водородному показателю Венеция, Радуга, Детский, Золотой, Молодежный, Пригород Слободка, Радуга, Тельбин, Центральный, Троещина, Галерный, Пуща Водица и Вербный пляж.

Отмечается, что о нарушении уже было доложено в КП "Плесо". Последнее должно в ближайшее время принять необходимые меры с целью недопущения ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в столице.

Вам будет интересно, где в Украине можно поплавать и позагорать на пляже.

Также мы сообщали, что пляж с отдыхающими попал под обстрел российскими снарядами.

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