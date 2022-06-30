У Києві на пляжах виявили кишкову паличку: де не можна купатися

У Києві на більш ніж 20 пляжах виявили кишкову паличку. Список цих місць відпочинку був опублікований прес-службою Головного управління Держпродспоживслужби.

На яких пляжах зараз небезпечно купатися, читайте в матеріалі Styler.

Фахівці провели перевірку показників на пляжах, де відпочивають кияни. Мова йде не тільки про пляжі, а й про зони відпочинку на воді без купання.

Зокрема, експерти протягом червня перевіряли воду, виявляючи порушення вимог гігієнічних нормативів якості води.

Де виявили кишкову паличку

Кишкова паличка була виявлена на таких пляжах, як Венеція, Пуща Водиця, Вербний, Галерний, Троєщина, Центральний, Тельбін, Веселка, передмістя Слобідка, Молодіжний, Дитячий, Золотий, Веселка.

У зонах відпочинку кишкова паличка була виявлена: Алмазна, Лісова, Осокорки, Сонячна, Русанська протока, Русанівська коса, Русанівський канал, Довбичка, Горбачиха, Березняки.

При цьому не відповідають нормі за показником біохімічне споживання кисню за 5 діб такі пляжі як Венеція, Дитячий, Золотий, Пуща Водиця, Вербний, Галерний, Троєщина, Тельбін, Веселка, передмістя Слобідка, Молодіжний.

А не відповідають нормі за водневим показником Венеція, Веселка, Дитячий, Золотий, Молодіжний, передмістя Слобідка, Веселка, Тельбін, Центральний, Троєщина, Галерний, Пуща Водиця і Вербний пляж.

Зазначається, що про порушення вже було повідомлено в КП "Плесо". Останнє має найближчим часом вжити необхідних заходів з метою недопущення погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації в столиці.