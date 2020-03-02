В Киеве в пиццерии MisterCat устроили побоище (видео)

В Киеве в пиццерии MisterCat с особой жестокостью подрались молодые парни из двух компаний. К слову, пострадали не только участники драки, но и обычные посетители. Кто-то из зачинщиков даже распылил газовый баллончик. Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.

Инцидент произошел в ночь на 2 марта.

Видео можно посмотреть здесь.

В ролике показано, как группа парней избивают молодого человека, который лежит на полу по пояс раздетый. Ему наносят удары ногами по телу и голове. Потом его друзья пытаются его поднять, но на них снова налетают молодчики из зала.

Пользователи сети отреагировали на вопиющий инцидент в комментариях к видео.

Містер Кет прям оплот гопоти. То машиною в двері заїдуть, то балончик розпилять... Останнє місце де хочеться поїсти піццу.

Я вот не могу понять, этот мир катиться в бездну? Или теперь в интернете много информации?

Туда еще кто то ходит? Гендель не имеющий ничего схожего ни с мистером ни с котом.

Мистер кет превращается в злочняк.

Скриншот комментариев (Facebook)

Как мы ранее писали, в центре Львова произошла массовая драка, в результате которой пострадали двое патрульных полицейских.