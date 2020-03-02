В Киеве в пиццерии MisterCat устроили побоище (видео)

В Киеве возле метро "ВДНХ" две компании парней устроили побоище
В Киеве в пиццерии MisterCat с особой жестокостью подрались молодые парни из двух компаний. К слову, пострадали не только участники драки, но и обычные посетители. Кто-то из зачинщиков даже распылил газовый баллончик. Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.
Инцидент произошел в ночь на 2 марта.
Видео можно посмотреть здесь.
В ролике показано, как группа парней избивают молодого человека, который лежит на полу по пояс раздетый. Ему наносят удары ногами по телу и голове. Потом его друзья пытаются его поднять, но на них снова налетают молодчики из зала.
Пользователи сети отреагировали на вопиющий инцидент в комментариях к видео.
Как мы ранее писали, в центре Львова произошла массовая драка, в результате которой пострадали двое патрульных полицейских.