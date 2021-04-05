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В Киеве перенесли завершение отопительного сезона: названа новая дата

Новина українською → Киев, Понедельник 05 апреля 2021 20:16
В Киеве перенесли завершение отопительного сезона: названа новая дата Фото: в Киеве завершение отопительного сезона перенесли (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В Киеве отопительный сезон должен был закончиться 5 апреля, но в связи с похолоданием местные власти решили перенести отключение батарей на несколько дней.

Об этом заявили в КГГА.

"В связи с тем, что в столице в последующие дни сохраняется прохладная погода и среднесуточная температура ниже +8 градусов, отключение тепла в Киеве вынуждены отложить на несколько дней", - говорится в сообщении.

Такое решение также связано с тем, что в связи с жестким локдауном часть жителей столицы будет работать дистанционно из дома.

При этом синоптики прогнозируют в среду снижение температуры до -1 градуса, а в четверг ночью температура воздуха будет держаться на отметке 0 градусов.

Когда отключат батареи?

Прогнозы синоптиков дают основания начать отключение тепла в Киеве с 10 апреля.

В КГГА также заявили, что любая домовая община может отключиться от отопления раньше. Для этого нужно на общедомовом собрании принять такое решение и подать соответствующий протокол теплоснабжающей компании.

Социальные объекты - больницы, садики и школы - отключать от отопления будут только по соответствующим заявкам руководителей учреждений.

Отметим, что решение об окончании отопительного сезона принимается, когда среднесуточная температура поднимается выше +8 градусов в течение трех дней.

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