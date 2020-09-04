В Киеве у пенсионерки обнаружили склад боеприпасов на балконе (фото)

В Киеве у 73-летней пенсионерки обнаружили на балконе целый склад боеприпасов. Старушка сама позвонила в полицию и сообщила о странной находке.

73-летняя жительница Киева решила убрать на своем балконе и неожиданно нашла там опасные вещи – гранаты и патроны. Перепуганная пенсионерка сама позвонила на горячую линию и сообщила о своей находке. Детали рассказали на странице Патрульной полиции Киева в социальной сети Facebook.

"Сегодня на линию 102 позвонила жительница дома на улице Милютенко. Пожилая женщина решила убрать на балконе и обнаружила среди своих вещей лишнее. Патрульные, прибывшие на вызов, обнаружили в доме 73-летней женщины предметы, похожие на гранаты и патроны к автоматическому оружию", - говорится в сообщении полиции.

Пенсионерка предположила, что предметы могут принадлежать мужчине, который арендует у нее одну комнату и помогает ей с домашними делами.

На место происшествия патрульные вызвали взрывотехников и следственно-оперативную группу Деснянского района. До их приезда место охраняли для безопасности граждан. На данный момент проводятся следственно-оперативные мероприятия.

В Киеве на балконе у пенсионерки обнаружили склад оружия (Фото: Патрульная полиция Киева)

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве возле Офиса президента задержали мужчину с гранатой.

А также рассказывали о том, что в Харьковской области обнаружили целый арсенал оружия в подвале гаража.