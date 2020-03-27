В Киеве пенсионера вынесли из троллейбуса: видео и детали скандала

Коронавирус в Украине подтвердили уже у 218 человек, и жесткие карантинные меры часто становятся причиной конфликтов, в том числе и в транспорте. Один из таких случился с пенсионером, которого буквально вынесли из киевского троллейбуса. Видео появилось на странице Киев Оперативный в Facebook.

Отметим, что для сдерживания пандемии COVID-19 в стране действуют строгие правила, согласно которым в транспорте можно ездить только по специальным пропускам. Кроме того, там нужно находиться в маске.

Судя по всему выносил мужчину водитель, который, к слову, был без маски. После того, как дверь троллейбуса закрылась, пенсионер со всей силы начал колотить в нее палкой.

В Киеве пенсионера вынесли из троллейбуса (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, что согласно новым правилам карантина в Украине, который продлили до 24 апреля, в транспорте могут ездить не 10 человек, а больше. Теперь автобусы, троллейбусы и другой транспорт можно будет наполнять на 50% в зависимости от количества пассажирских мест.

В транспорт пускают только по пропускам, которые выдают разрешенным категориям лиц (медикам, спасателям, правоохранителям, работникам продуктовых магазинов, стратегических предприятий и так далее).

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