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В Киеве пенсионера вынесли из троллейбуса: видео и детали скандала

STYLERПроисшествия    27.03.2020 - 14:35
В Киеве пенсионера вынесли из троллейбуса: видео и детали скандала
Карантин из-за коронавируса в Киеве (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве действует строгий карантин из-за распространения коронавируса в Украине

Коронавирус в Украине подтвердили уже у 218 человек, и жесткие карантинные меры часто становятся причиной конфликтов, в том числе и в транспорте. Один из таких случился с пенсионером, которого буквально вынесли из киевского троллейбуса. Видео появилось на странице Киев Оперативный в Facebook.

Отметим, что для сдерживания пандемии COVID-19 в стране действуют строгие правила, согласно которым в транспорте можно ездить только по специальным пропускам. Кроме того, там нужно находиться в маске.

Судя по всему выносил мужчину водитель, который, к слову, был без маски. После того, как дверь троллейбуса закрылась, пенсионер со всей силы начал колотить в нее палкой.

Без маски і без спеціальної перепустки... Як вам?

Опубліковано Киев Оперативный Пʼятниця, 27 березня 2020 р.

В Киеве пенсионера вынесли из троллейбуса (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, что согласно новым правилам карантина в Украине, который продлили до 24 апреля, в транспорте могут ездить не 10 человек, а больше. Теперь автобусы, троллейбусы и другой транспорт можно будет наполнять на 50% в зависимости от количества пассажирских мест.

В транспорт пускают только по пропускам, которые выдают разрешенным категориям лиц (медикам, спасателям, правоохранителям, работникам продуктовых магазинов, стратегических предприятий и так далее).

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