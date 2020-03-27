У Києві пенсіонера винесли з тролейбуса: відео та деталі скандалу

Карантин через коронавірус в Києві (колаж: РБК-Україна)

У Києві діє строгий карантин через поширення коронавірусу в Україні

Коронавірус в Україні підтвердили вже у 218 осіб, і жорсткі карантинні заходи часто стають причиною конфліктів, в тому числі і в транспорті. Один з таких трапився з пенсіонером, якого буквально винесли з київського тролейбуса. Відео з'явилося на сторінці Київ Оперативний у Facebook.

Зазначимо, що для стримування пандемії COVID-19 у країні діють суворі правила, згідно з якими в транспорті можна їздити тільки по спеціальним перепусткам. Крім того, там потрібно перебувати в масці.

Судячи з усього виносив чоловіка водій, який, до речі, був без маски. Після того, як двері тролейбуса зачинилися, пенсіонер з усієї сили почав колотити в них палицею.

Без маски і без спеціальної перепустки... Як вам? Опубліковано Київ Оперативний П'ятниця, 27 березня 2020 р.

В Києві пенсіонера винесли з тролейбуса (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, що згідно з новими правилами карантину в Україні, який продовжили до 24 квітня, в транспорті можуть їздити не 10 людей, а більше. Тепер автобуси, тролейбуси та інший транспорт можна буде наповнювати на 50% у залежності від кількості пасажирських місць.

У транспорт пускають лише за перепустками, які видають дозволеним категоріям осіб (медикам, рятувальникам, правоохоронцям, працівникам продуктових магазинів, стратегічних підприємств і так далі).

Раніше ми писали, що у Китаї знайшли "нульового" пацієнта з коронавірусом.