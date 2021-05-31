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В Киеве пенсионер с ножом набросился на девушку: отбили прохожие

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Киев, Понедельник 31 мая 2021 17:36
В Киеве пенсионер с ножом набросился на девушку: отбили прохожие В Киеве пенсионером с ножом набросился на девушку (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Неадекватный пожилой мужчина набросился на улице на девушку посреди белого дня. В руках у пенсионера был нож, и он начал угрожать своей жертве и схватил ее за волосы.

Об инциденте рассказали очевидцы происшествия в Telegram-канале ХК, сообщает издание "Сегодня"

Нападение произошло в Голосеевском районе столицы. Как рассказали очевидцы, нападение увидел водитель автобуса, который в этот момент стоял на остановке. Он побежал на помощь и отбил у неадекватного пенсионера его жертву.

После этого он с другими очевидцами нападения скрутил пенсионера и передал его патрульным полицейским. В это время злоумышленник заявил, что хотел взять девушку в заложницы.

"Мужчина выбил из рук нож (порезавшись при этом) и вместе с неравнодушными прохожими задержал деда. Затем неадеквата арестовала полиция. Им он рассказывал что-то про Зеленского и Тимошенко, а потом вообще заявил, что хочет взять девушку в заложники", - сообщили об инциденте свидетели нападения.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Днепре сотрудник полиции и его жена в состоянии алкогольного опьянения пытались сесть за руль и обматерили прохожего, который хотел им помочь.

А также мы рассказывали о том, что в Киеве автохам с битой набросился на молодую семью. Из-за незначительного ДТП произошел скандал, в ходе которого мужчина спортивной наружности нанес несколько ударов битой своим жертвам.

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