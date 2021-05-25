Автохам с битой напал на молодую семью в Киеве: скандал получил неожиданное продолжение

В Киеве водитель с битой напал на молодую семью , которую на своем авто с надписью "LEGIONER" на номерах подрезал на дороге. Инцидент сняли на видео пострадавшие, и ситуация вызвала резонанс в обществе, после чего автохам сам связался с потерпевшими.

Об этом 25 мая сообщила Катерина Деряга в своем Facebook .

Она также поделилась подробностями происшествия и рассказала, как обернулась история, а также поблагодарила неравнодушных граждан за реакцию.

Как произошло нападение на дороге

Вчера днем перед автомобилем Ford, в салоне которого ехала девушка с мужем, на улице Здолбуновская перед поворотом на Драгоманова выскочила легковушка Volkswagen, и заставила супругов остановиться. Вышедший из "LEGIONERа" водитель-качок начал спорить с молодыми людьми, которые доказывали, что именно он нарушил правила дорожного движения.

Тогда автохам достал из багажника биту и пошел навстречу киевлянам, а когда те начали уезжать, нанес удары по голове водителю и по машине.

После этого спортсмен сел в свой транспорт и рванул прочь с места происшествия.

Пострадавшие вызвали "скорую" и патрульную полицию, написали заявление о нападении по таким уголовным статьям: хулиганство, нападение с нанесением легких телесных повреждений, повреждение имущества. По словам пострадавшей стороны, правоохранители заявление приняли неохотно.

Катерина Деряга рассказала о нападении водителя-качка с битой на дороге (фото: facebook.com / Катерина Деряга)

Кем оказался автохам-спортсмен

Видео инцидента на дороге с рассказом о нападении на ее семью опубликовала на Facebook-странице Катерина Деряга, концертный директор известного комика Дяди Жоры, стронгвумен. Кадры можно посмотреть по этой ссылке.

Сообщение собрало массу комментариев и репостов. Вскоре неравнодушные пользователи сети выяснили имя нападавшего - водителя авто с надписью "LEGIONER" вместо номерных знаков. Им оказался Евгений Менесенко 1989 года рождения - уроженец Геническа под Херсоном.

Мужчина занимается пауэрлифтингом. У него жена и есть ребенок.

Водитель-"LEGIONER" Евгений Менесенко (фото: facebook.com / Катерина Деряга)

Нападавший сам связался с пострадавшими

После того как ситуация получила широкую огласку, обидчик Евгений Менесенко связался с семьей Катерины.

"Полностью признал свою вину, искренне раскаялся, принес каждому пострадавшему свои извинения, компенсировал материальный ущерб, который был причинен", - рассказала она.

Кроме того, Менесенко заявил о готовности нести ответственность за свои действия согласно законодательству Украины.

Так, Катерина добавила, что на данный момент - после поданного заявления в полицию - правоохранители ведут процессуальные действия "полным ходом".

"За преступление должно быть наказание! Всем низкий поклон!.. Помогайте друг другу, цените и уважайте!", - пишет Деряга.

По факту нападения автохама с битой ведется расследование (фото: facebook.com / Катерина Деряга)

Реакция полиции и новый "герой" скандала

Тем временем заместитель главы МВД Антон Геращенко проинформировал в своем Facebook, что по факту этого инцидента с нападением автохама с битой на киевлян полиция разыскивает.... некоего Романа Романюту, 1978 года рождения - именно его подозревают "в нападении на авто, избиении людей и трощу авто".

Замминистра обратился к гражданам с просьбой сообщить о месте нахождения подозреваемого, и предложил Романюте самому связаться с правоохранителями.

"Если на видео не господин Романюта, а очень похожий на него человек, которому он дал в пользование свой автомобиль, то чем быстрее он об этом сообщит органам полиции, тем будет лучше для установления истины по делу и привлечения виновного к ответственности", - говорится в публикации.

Также Геращенко привел фото разыскиваемого мужчины.

В МВД рассказали о новом подозреваемом (фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7)

"Подозреваемый" высказался о своем розыске

Под постом замглавы МВД пользователи интернета написали, что, мол, "спортсменом" с битой был Евгений Менесенко, а не Романа Романюта, и вскоре последний тоже решил внести ясность в ситуацию.

Так, господин Романюта отметил, что новость о своем розыске вызвала у него удивление, и к инциденту на дороге с нападением на молодую семью он не имеет никакого отношения, что мужчина на снимке, который опубликовала Катерина Деряга, на него не похож, и вообще полицейские с ним не связывались.

Фото: скрин комментариев facebook.com/anton.gerashchenko.7

Через некоторое время в посте Геращенко исчезло фото Романа Романюты, и осталось только видео нападения Евгения Менесенко с битой на людей в авто.