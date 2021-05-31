У Києві пенсіонер з ножем накинувся на дівчину: відбили перехожі
Неадекватний літній чоловік накинувся на вулиці на дівчину посеред білого дня. В руках у пенсіонера був ніж, і він почав погрожувати своїй жертві і схопив її за волосся.
Про інцидент розповіли очевидці події в Telegram-каналі ХК, повідомляє видання "Сьогодні"
Напад стався в Голосіївському районі столиці. Як розповіли очевидці, напад побачив водій автобуса, який в цей момент стояв на зупинці. Він побіг на допомогу і відбив у неадекватного пенсіонера його жертву.
Після цього він з іншими очевидцями нападу скрутив пенсіонера і передав його патрульним поліцейським. У цей час зловмисник заявив, що хотів взяти дівчину в заручниці.
"Чоловік вибив з рук ніж (порізавшись при цьому) і разом з небайдужими перехожими затримав діда. Потім неадеквата заарештувала поліція. Їм він розповідав щось про Зеленського і Тимошенко, а потім взагалі заявив, що хоче взяти дівчину в заручники", - повідомили про інцидент свідки нападу.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Дніпрі співробітник поліції і його дружина в стані алкогольного сп'яніння намагалися сісти за кермо та обматюкали перехожого, який хотів їм допомогти.
А також ми розповідали про те, що у Києві автохам з битою накинувся на молоду сім'ю. Через незначну ДТП стався скандал, в ході якого чоловік спортивної зовнішності завдав кілька ударів битою своїм жертвам.