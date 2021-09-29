В Киеве пассажир такси убил мужчину, который конфликтовал с работником АЗС: хотел заступиться

В Киеве на автозаправке пассажир такси насмерть забил мужчину в подпитии, который конфликтовал с сотрудником станции.

Так, инцидент произошел на проспекте Романа Шухевича ночью. Погибшим оказался 45 – летний мужчина, а нападавшим - парень 1995 года рождения.

В частности, нетрезвый мужчина приставал к сотруднику заправки. Однако, в какой-то момент из стоявшего рядом такси вышел пассажир, который хотел вступиться за оператора. В тот момент он несколько раз ударил незнакомца в живот и по голове.

Потерпевший упал на землю, а нарушитель сначала уехал, но потом вернулся и вызвал скорую помощь. Врачи приехали и констатировали смерть.

На место происшествия приехали полицейские и задержали нападавшего. Мужчине уже объявили о подозрении и посадили под ночной домашний арест.

Нападавшему грозит до десяти лет лишения свободы. Уголовное производство начато по статье об умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшее смерть потерпевшего.