ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Киеве пассажир такси убил мужчину, который конфликтовал с работником АЗС: хотел заступиться

Новина українською →
Киев, Среда 29 сентября 2021 15:10
В Киеве пассажир такси убил мужчину, который конфликтовал с работником АЗС: хотел заступиться На заправке насмерть убили мужчину в Киеве (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Киеве на автозаправке пассажир такси насмерть забил мужчину в подпитии, который конфликтовал с сотрудником станции.

Об этом сообщает полиция Киева.

Так, инцидент произошел на проспекте Романа Шухевича ночью. Погибшим оказался 45 – летний мужчина, а нападавшим - парень 1995 года рождения.

В частности, нетрезвый мужчина приставал к сотруднику заправки. Однако, в какой-то момент из стоявшего рядом такси вышел пассажир, который хотел вступиться за оператора. В тот момент он несколько раз ударил незнакомца в живот и по голове.

Потерпевший упал на землю, а нарушитель сначала уехал, но потом вернулся и вызвал скорую помощь. Врачи приехали и констатировали смерть.

На место происшествия приехали полицейские и задержали нападавшего. Мужчине уже объявили о подозрении и посадили под ночной домашний арест.

Нападавшему грозит до десяти лет лишения свободы. Уголовное производство начато по статье об умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшее смерть потерпевшего.

Ранее мы сообщали, что в Коростене скоропостижно скончалась вся семья участника "Голоса страны".

Также мы писали, что в Полтаве таксист угрожал пассажиру пистолетом конфликт расследует полиция.

Читайте РБК-Украина в Google News
преступления
LITE
Праздник 29 сентября: что категорически нельзя делать в этот важный день, приметы
Праздник 29 сентября: что категорически нельзя делать в этот важный день, приметы