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В Полтаве таксист угрожал пассажиру пистолетом, конфликт расследует полиция

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Четверг 23 сентября 2021 12:30
В Полтаве таксист угрожал пассажиру пистолетом, конфликт расследует полиция Фото: в Полтаве таксист угрожал пассажиру (pixabay.com)
Автор: Инна Собора

В Полтаве полиция расследует обстоятельства конфликта между таксистом и пассажиром. Таксист угрожал мужчине оружием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Инцидент произошел 22 сентября около 18 часов. По улице Гулака-Артемовского возник конфликт с таксистом. В ходе конфликта мужчина увидел в руках таксиста предмет, похожий на оружие.

Впоследствии полиция установила личность таксиста. Им оказался местный житель, 1992 года рождения.

По данному факту следователь полиции внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам части 1 статьи 129 (Угроза убийством) и части 1 статьи 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сегодня в Киеве правоохранители задержали мужчину с гранатой в кармане.

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