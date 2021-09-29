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У Києві пасажир таксі вбив чоловіка, який конфліктував із працівником АЗС: хотів заступитися

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Київ, Середа 29 вересня 2021 15:10
У Києві пасажир таксі вбив чоловіка, який конфліктував із працівником АЗС: хотів заступитися На заправці на смерть вбили чоловіка у Києві (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві на автозаправці пасажир таксі на смерть забив чоловіка напідпитку, який конфліктував зі співробітником станції.

Про це повідомляє поліція Києва.

Так, інцидент стався на проспекті Романа Шухевича уночі. Загиблим виявився 45-річний чоловік, а нападником – хлопець 1995 року народження.

Зокрема, нетверезий чоловік чіплявся до співробітника заправки. Однак, у якийсь момент із таксі, що стояло поруч, вийшов пасажир, який хотів заступитися за оператора. У той момент він кілька разів ударив незнайомця в живіт та по голові.

Потерпілий впав на землю, а порушник спершу поїхав геть, але згодом повернувся та викликав швидку допомогу. Лікарі приїхали і констатували смерть.

На місце події приїхали поліцейські й затримала нападника. Чоловіку вже оголосили про підозру та посадили під нічний домашній арешт.

Нападнику загрожує до десяти років позбавлення волі. Кримінальне провадження розпочато за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

Раніше ми повідомляли, що у Коростені раптово померла вся сім'я учасника "Голосу країни".

Також ми писали, що у Полтаві таксист погрожував пасажиру пістолетом, конфлікт розслідує поліція.

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