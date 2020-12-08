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В Киеве пассажир набросился с палкой на водителя троллейбуса: мужчины стояли и смотрели

Автор: Светлана Мащенко

В Киеве пассажир набросился на водителя троллейбуса с палкой. Конфликт случился из-за отсутствия защитной маски у мужчины.

На видео, опубликованном в Facebook Вартові еспресо, показано, как мужчина заходит в троллейбус с собакой и начинает словесную перепалку с водителем. Затем он выходит и тут же возвращается с палкой в руках.

Пассажир наносит несколько ударов по голове водителя. Но последний оказался неробкого десятка, да и телосложения не самого хрупкого. В результате водитель выскочил из транспорта, повалил неадеквата, и удерживал так до прибытия полиции.

Нападающий, оказавшись спиной на тротуаре, нецензурно бранился, угрожал, что разберется с водителем.

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Интересно, что остальные пассажиры и прохожие просто стояли рядом, снимая видео. И даже мужчины не вызвались помочь водителю, у которого из головы шла кровь, помочь удерживать буйного пассажира.

"В столице мужчина напал на водителя троллейбуса. Конфликт закончился силовым задержанием", - говорится в подписи к видео, которое можно посмотреть по ссылке. Осторожно, 18+.

''Вы поможете, или дальше будете снимать на телефоны?'' - в конце концов обратился к стоящим рядом мужчинам водитель.

Ранее мы писали, что в Сумах кондуктор пострадала от рук неадекватной пассажирки. Она зашла в троллейбус без защитной маски, начала ругаться, а затем и вовсе набросилась с кулаками.

Отметим, что доктор Комаровский изменил свое мнение о ношении защитных масок. Медик объяснил, почему теперь считает, что маски носить необходимо всем без исключения.

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