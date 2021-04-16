В Киеве на Пасху усилят карантин: появилось заявление властей

По словам градоначальника, пока что каких-либо заметных улучшений ситуации с коронавирусом не наблюдается. Количество случаев не уменьшается, не становится меньше и госпитализированных в тяжелом состоянии. А вот количество смертей увеличивается.

Также в больницах до сих пор большое количество тяжелых больных, нуждающихся в кислородной поддержки", - подчеркнул Кличко.

Он добавил, что после введения строгих ограничений ситуация несколько стабилизировалась, но все еще остается сложной. Поэтому на праздники будут вводить дополнительные ограничения.

"У нас впереди пасхальные праздники и мы уже готовим дополнительные противоэпидемические мероприятия и нормы, чтобы после праздников не произошло инфекционного взрыва. Эти правила разрабатывает комиссия по чрезвычайным ситуациям города. И к Пасхе мы их обнародуем", - заявил мэр.

Какие ограничения действуют с 5 по 30 апреля

Весь общественный транспорт, и наземный, и метро - работают по специальным пропускам.

Школы и детские сады - закрыты.

Заведения общепита работают только на вынос или доставку.

Продуктовые ярмарки проводить запрещено.

Как действовал карантин на Пасху в прошлом году

Трансляции праздничных богослужений рекомендовали смотреть онлайн, а от похода в церковь - воздержаться.

Во время богослужений в церкви могли присутствовать максимум 10 человек. Это люди, которые обеспечивали службу и помогали ее проводить, а также те, кто обеспечивал трансляции онлайн.

В поминальные дни были закрыты все кладбища в городе.

В городе правоохранители усиленно патрулировали, проверяя соблюдение карантинных мер.