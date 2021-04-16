В Киеве на Пасху усилят карантин: появилось заявление властей

В Киеве готовят новые карантинные ограничения на Пасху и майские праздники, чтобы избежать распространения коронавируса и уменьшить загруженность больниц.
Такое заявление сделал Виталий Кличко во время брифинга, 16 апреля.
По словам градоначальника, пока что каких-либо заметных улучшений ситуации с коронавирусом не наблюдается. Количество случаев не уменьшается, не становится меньше и госпитализированных в тяжелом состоянии. А вот количество смертей увеличивается.
Также в больницах до сих пор большое количество тяжелых больных, нуждающихся в кислородной поддержки", - подчеркнул Кличко.
Он добавил, что после введения строгих ограничений ситуация несколько стабилизировалась, но все еще остается сложной. Поэтому на праздники будут вводить дополнительные ограничения.
"У нас впереди пасхальные праздники и мы уже готовим дополнительные противоэпидемические мероприятия и нормы, чтобы после праздников не произошло инфекционного взрыва. Эти правила разрабатывает комиссия по чрезвычайным ситуациям города. И к Пасхе мы их обнародуем", - заявил мэр.
Трансляции праздничных богослужений рекомендовали смотреть онлайн, а от похода в церковь - воздержаться.
Во время богослужений в церкви могли присутствовать максимум 10 человек. Это люди, которые обеспечивали службу и помогали ее проводить, а также те, кто обеспечивал трансляции онлайн.
В поминальные дни были закрыты все кладбища в городе.
В городе правоохранители усиленно патрулировали, проверяя соблюдение карантинных мер.
Напомним, что карантин в Киеве продлили до 30 апреля включительно.
Ранее Виталий Кличко также показал, что происходит в одной из детских инфекционных больниц Киева.