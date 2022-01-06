В Киеве парень на улице, гуляя с друзьями, пырнул ножом бездомного в шею

В Киеве парень напал на бездомного и нанес ему удар ножом в шею. Все это происходило на глазах у товарищей подростка, которые и вызвали для пострадавшего "скорую помощь", а также позвонили в полицию.
Об этом 6 января передали в пресс-службе полиции Киева.
Инцидент произошел на улице Бориспольской в лесопарковой зоне в Дарницком районе столицы.
Нападавшего задержали в порядке статьи 208 Уголовного процесса кодекса Украины. Им оказался житель Киева, 2004 года рождения. Отмечается, что ранее парень проблем с законом не имел.
Теперь за покушение на убийство молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы.
"Фигурант рассказал, что ударил бездомного ножом из-за внезапной неприязни", - объяснил начальник следственного отдела Дарницкого управления полиции Антон Жидовцев причину дикого поступка 17-летнего парня во время внезапного конфликта с мужчиной.
Следственно-оперативная группа также на месте происшествия изъяла нож, которым нападавший нанес удар мужчине.
В Киеве парень напал на бездомного и ранил ножом в шею (фото: kyiv.npu.gov.ua)
У 47-летнего пострадавшего - гражданина без определенного места жительства - медики диагностировали проникающее колото-резаное ранение шеи. Его госпитализировали в больницу, и теперь мужчина находится под наблюдением врачей.
По факту происшествия было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК - покушение на умышленное убийство.
"В настоящее время решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное ему грозит до пятнадцати лет тюрьмы", - передали в полиции.
В Киеве 17-лентий парень ударил ножом бездомного (фото: kyiv.npu.gov.ua)
Ранее сообщалось, что недавно в декабре в Днепре парни и девушка убили ради забавы двух бездомных.
Также мы писали о том, что перед этим в Киеве посреди улицы зарезали мужчину, который заступился за женщину.