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Когда в Киеве откроют детские лагеря и секции: появились новые сроки

STYLERЖизнь    25.05.2020 - 14:50
Когда в Киеве откроют детские лагеря и секции: появились новые сроки
Когда в Киеве откроют детские лагеря (Коллаж РБК-Украина)

Мэр Киева рассказал, когда дети смогут посетить секции и летние лагеря

Карантин в Украине из-за пандемии коронавируса продлен до 22 июня. Однако уже с 22 мая страна перешла на адаптивные карантинные условия, при которых большая часть учреждений начала работать с некоторыми ограничениями.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о том, как будут работать развлекательные зоны для детей в столичных ТРЦ, а также сообщил, когда начнут работать детские лагеря и секции. Как отметил глава столицы, в ближайшие дни начнут работать только детские сады.

"Говорить о работе детских секций и лагерей пока рано. Сейчас готовятся к открытию столичные садики. Школы организуют работу для приема документов и проведения ВНО для выпускников. После открытия садиков следующим этапом планируем работу детских лагерей в школах. Но это – перспектива июля, не раньше. О детских секциях – восстановление их работы запланировано на сентябрь", - сообщил Виталий Кличко на брифинге 25 мая.

Он отметил, что решение о возобновлении работы ТРЦ будут принимать в столице отдельно и есть вероятность, что это произойдет уже в конце текущей недели.

"Но детские развлекательные зоны пока работать не будут. Мы ослабляем ограничения постепенно, чтобы не допустить инфекционного взрыва", - объяснил мэр.

Напомним, ранее мы писали о том, что метро в Киеве возобновило работу, но с ограничениями.

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Автор: Маруся Счастливая

Теги Новости Украины Киевкарантин
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