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В Киеве освободят парковки от "захватчиков" и введут платную бронь: какие будут цены

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Киев, Пятница 08 октября 2021 19:02
В Киеве освободят парковки от "захватчиков" и введут платную бронь: какие будут цены Фото: в Киеве меняют правила для парковки авто (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве уберут конусы, фишки и другие нелегальные средства, которыми обозначают самовольно захваченные паркоместа у наиболее востребованных точках в центре столицы, заявил заместитель председателя КГГА Константин Усов.

Об этом передали в пресс-службе Киевского горсовета.

Такая "очистка" у торговых центров, ресторанов, салонов красоты, бизнес-центров и т.д. начнется уже со следующей недели, отметил он во время презентации концепции новой парковочной политики Киева.

По словам Усова, владельцы бизнесов, которые незаконно "резервируют" такие парковочные точки, могут заключить договор с городом о бронировании машиноместа с использованием официального городского знака единого стандарта.

Отмечается, что в Киеве разработали единый унифицированный знак, который будет свидетельствовать о том, что конкретное место забронировано. Его цветовая гамма указывает на принадлежность к конкретной парковочной зоны, а буквенно-номерной идентификатор - к конкретной парковке.

В Киеве освободят парковки от &quot;захватчиков&quot; и введут платную бронь: какие будут цены

В Киеве разработали единый знак о забронированном месте для парковки (фото: kyivcity.gov.ua)

Чтобы узнать информацию о том, кто и на какой период времени заплатил на паркоместо, достаточно будет отсканировать QR-код.

Какая стоимость машиномест

Цена за одно забронированное машиноместо устанавливаться в соответствии с территориальной зоны парковки:

  • от 8599 гривен в месяц для I зоны,
  • от 4410 грн/мес - для II зоны,
  • от 1323 грн/мес в спальных районах.

Сколько машиномест можно забронировать

В пределах одной площадки забронировать можно будет не более 40% машиномест.

Таким образом, 60% останется общедоступными для всех желающих.

Усов рассказал, что если на бронирование машиноместа в пределах одной площадки поступит сразу несколько заявок, то его выставят на онлайн-аукцион.

Видео: в Киеве трансформируют предоплаченные парковки

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко презентовал концепцию транспортной и парковочной политики столицы.

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