У Києві звільнять парковки від "загарбників" і введуть платну бронь: які будуть ціни
У Києві приберуть конуси, фішки та інші нелегальні засоби, якими позначають самовільно захоплені паркомісця у найбільш затребуваних точках в центрі столиці, заявив заступник голови КМДА Костянтин Усов.
Про це передали в прес-службі Київської міськради.
Таке "очищення" у торгових центрів, ресторанів, салонів краси, бізнес-центрів тощо почнеться вже з наступного тижня, зазначив він під час презентації концепції нової паркувальної політики Києва.
За словами Усова, власники бізнесів, які незаконно "резервують" такі паркувальні точки, можуть укласти договір з містом про бронювання машиномісця з використанням офіційного міського знака єдиного стандарту.
Зазначається, що в Києві розробили єдиний уніфікований знак, який свідчитиме про те, що конкретне місце заброньовано. Його колірна гамма вказує на приналежність до конкретної паркувальної зони, а буквено-номерний ідентифікатор - до конкретної парковки.
В Києві розробили єдиний знак про заброньоване місце для паркування (фото: kyivcity.gov.ua)
Щоб дізнатися інформацію про те, хто і на який період заплатив на паркомісце, досить буде засканувати QR-код.
Яка вартість машиномісць
Ціна за одне заброньоване машиномісце встановлюватиметься відповідно до територіальної зони паркування:
- від 8599 гривень на місяць для I зони,
- від 4410 грн/міс - для II зони,
- від 1323 грн/міс у спальних районах.
Скільки машиномісць можна забронювати
В межах одного майданчика забронювати можна буде не більше 40% машиномісць.
Таким чином, 60% залишиться загальнодоступними для всіх бажаючих.
Усов розповів, що якщо на бронювання машиномісця в межах одного майданчика надійде відразу кілька заявок, то його виставлять на онлайн-аукціон.
Відео: у Києві трансформують передплачені парковки
Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко презентував концепцію транспортної та паркувальної політики столиця.