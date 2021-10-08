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У Києві звільнять парковки від "загарбників" і введуть платну бронь: які будуть ціни

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Київ, П'ятниця 08 жовтня 2021 19:02
У Києві звільнять парковки від "загарбників" і введуть платну бронь: які будуть ціни Фото: у Києві змінюють правила для паркування авто (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

У Києві приберуть конуси, фішки та інші нелегальні засоби, якими позначають самовільно захоплені паркомісця у найбільш затребуваних точках в центрі столиці, заявив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

Про це передали в прес-службі Київської міськради.

Таке "очищення" у торгових центрів, ресторанів, салонів краси, бізнес-центрів тощо почнеться вже з наступного тижня, зазначив він під час презентації концепції нової паркувальної політики Києва.

За словами Усова, власники бізнесів, які незаконно "резервують" такі паркувальні точки, можуть укласти договір з містом про бронювання машиномісця з використанням офіційного міського знака єдиного стандарту.

Зазначається, що в Києві розробили єдиний уніфікований знак, який свідчитиме про те, що конкретне місце заброньовано. Його колірна гамма вказує на приналежність до конкретної паркувальної зони, а буквено-номерний ідентифікатор - до конкретної парковки.

У Києві звільнять парковки від &quot;загарбників&quot; і введуть платну бронь: які будуть ціни

В Києві розробили єдиний знак про заброньоване місце для паркування (фото: kyivcity.gov.ua)

Щоб дізнатися інформацію про те, хто і на який період заплатив на паркомісце, досить буде засканувати QR-код.

Яка вартість машиномісць

Ціна за одне заброньоване машиномісце встановлюватиметься відповідно до територіальної зони паркування:

  • від 8599 гривень на місяць для I зони,
  • від 4410 грн/міс - для II зони,
  • від 1323 грн/міс у спальних районах.

Скільки машиномісць можна забронювати

В межах одного майданчика забронювати можна буде не більше 40% машиномісць.

Таким чином, 60% залишиться загальнодоступними для всіх бажаючих.

Усов розповів, що якщо на бронювання машиномісця в межах одного майданчика надійде відразу кілька заявок, то його виставлять на онлайн-аукціон.

Відео: у Києві трансформують передплачені парковки

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко презентував концепцію транспортної та паркувальної політики столиця.

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