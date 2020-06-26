В Киеве могут остановить общественный транспорт: вирус не отступил

В Киеве могут закрыть общественный транспорт. Это связано с резким повышением заболеваемости коронавирусом среди украинцев. За прошедшие сутки COVID-19 инфицировано рекордное количество людей - 1109 человек. О возможном ужесточении карантина 26 июня на брифинге рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Сейчас столичные власти уже рассматривают вопрос о возврате к строгим ограничениям. По словам Кличко, киевляне уже расслабились и не хотят придерживаться карантина.

"В последнее время эпидемиологическая ситуация в столице ухудшилась. Вы сами видите, сколько у нас новых случаев в сутки. Ограничения были ослаблены, поскольку мы понимаем, что бизнес должен работать, что людям надо зарабатывать. Что нужно поднимать экономику. Но, к сожалению, многие жители столицы начали пренебрегать элементарными правилами безопасности. Люди не надевают маски в общественном транспорте и в общественных местах, где самый высокий риск заразиться. Не соблюдаются дистанции, собираются большими компаниями", - сказал Кличко.

Мэр столицы еще раз отметил, что коронавирус никуда не исчез.

"Вирус не отступил. И если количество больных будет расти, а количество свободных коек в опорных больницах в ближайшие дни существенно уменьшится, мы будем вынуждены вернуться к строгим ограничениям. В том числе, и в работе общественного транспорта. И, подчеркну, мы все ближе к такому решению", - отметил Виталий Кличко.

Напомним, что по состоянию на утро 26 июня в Украине фиксируют новый антирекорд, который составляет 1 109 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений зафиксировали во Львовской, Ровенской областях и Киеве.

Как мы ранее писали, украинские врачи обратились к людям из-за коронавируса.