В Киеве остановили "разбитую в хлам" машину: водитель оказался непростой

В Киеве патрульные остановили водителя на разбитой машине, но оказалось, что мужчина находится под действием наркотических веществ. Это произошло на Проспекте Науки. У него были расширены зрачки, которые не реагировали на свет и очень быстрая речь. Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.

"Не остановить такую ​​машину на пустой дороге, еще и нарушающую ПДД - просто грех какой-то. И затертые номерные знаки, и разбитая передняя фара, крыло, бампер, капот. Поэтому, когда водитель начал петь песню про причину остановки - патрульные чуть не засмеялись", - сказано в сообщении на странице.

Водитель с явными признаками наркотического опьянения отказался проехать к наркологу. Он ответил, что трезв и ему это не нужно. Мужчина постоянно кому-то звонил. Патрульные его предупредили, что отказ от теста на наркотики приравнивается к признанию.

В Киеве водителя под кайфом остановили патрульные

В комментариях украинцы написали, что скорее всего водителю ничего не будет и он откупится в суде.

І що? Авто забрали? Права вилучили?.

Відкупиться у суді?

Обычно это заканчивается одинаково: водила заедет к наркологу, даст пару бумаг, и в суде волшебная справка сделает свое дело. А полиция как всегда в дураках останется.

Одни нарики.

Как мы писали ранее, в Киеве водитель маршрутки отправился в рейс, находясь при этом под действием наркотиков. Неизвестно, чем бы этом могло закончиться, если бы один из возмущенных пассажиров не позвонил в полицию, чтобы сообщить об инциденте.